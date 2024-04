Palpite Flamengo x São Paulo - Campeonato Brasileiro - 17/4/24

Em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Flamengo recebe o time do São Paulo.

O duelo está marcado para o dia 17 de abril (quarta-feira), no Maracanã, Rio de Janeiro. Com isso, nossos editores analisaram os clubes e trouxeram palpites para este duelo. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.60 na KTO Jogador a marcar Pedro marca a qualquer momento 2.00 na KTO Ambos marcam Sim/Não Sim 1.95 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Flamengo embalado por bons resultados

O time flamenguista segue invicto na temporada. A equipe comandada por Tite realizou 20 partidas no ano, das quais venceu 14 e empatou seis.

Contudo, é válido observar que última derrota do Flamengo foi para o próprio São Paulo. O feito ocorreu na última rodada do Brasileirão de 2023, com um placar de 1 a 0.

Para este jogo de quarta-feira, o Flamengo, mandante do duelo, tem amplo favoritismo. Isso pode ser respaldado pelo seu ótimo momento, no qual ataque e defesa funcionam bem.

Palpite 1 - Flamengo x São Paulo - Flamengo vence: 1.60 na KTO.

Pedro vem em boa sequência marcando gols

Na atual temporada, o camisa nove acumula 14 gols em exatamente quinze jogos vestindo a camisa rubro-negra. Ou seja, Pedro apresenta uma média próxima de um tento por jogo.

Com esse número total de gols anotados, o "atacante reverência" conseguiu se consagrar como o principal artilheiro do Campeonato Carioca 2024. Além disso, o atleta já deixou o dele neste Brasileirão.

Para complementar esse palpite, é importante considerar que Pedro vem sendo o cobrador de pênaltis da equipe, o que pode aumentar suas chances de balançar as redes.

Palpite 2 - Flamengo x São Paulo - Pedro marca a qualquer momento: 2.00 na KTO.

As duas equipes buscam os três pontos

O Tricolor Paulista, derrotado na primeira rodada atuando em casa, precisa ir em busca de uma vitória para não se complicar já no início da competição.

O Flamengo, por sua vez, viu que seu principal rival ao nível nacional na corrida por títulos, o Palmeiras, venceu na rodada passada. Sendo assim, o Fla precisa pontuar para se posicionar desde já nesta corrida pela liderança.

Ainda, nos jogos da primeira rodada, 70% das partidas tiveram os dois times marcando gols, inclusive, isso ocorreu nos compromissos em que Flamengo e São Paulo estiveram envolvidos.

Palpite 3 - Flamengo x São Paulo - Sim para ambos marcam: 1.95 na KTO.