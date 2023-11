Palpite Flamengo x Santos - Campeonato Brasileiro - 1/11/23

Neste confronto da 31ª rodada do Brasileirão, o Flamengo recebe o Santos.

O confronto acontece no dia 1 de novembro (quarta-feira), no Mané Garrincha, em Brasília.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.47 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 no segundo tempo 1.98 na Betano Pênalti concedido Sim/Não Sim 3.10 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Flamengo tem sido forte contra o Santos

No histórico do confronto foram registrados 114 jogos, dos quais o time carioca venceu 44, o time paulista venceu 41 e houve ainda outros 29 empates.

Contudo, fazendo um recorte para os jogos mais recentes, nos últimos dez confrontos diretos entre Flamengo e Santos, a equipe Rubro-Negra conseguiu sair com a vitória em oito ocasiões (80% das partidas).

Ainda, vale mencionar que o Flamengo venceu as últimas três partidas contra o Peixe, incluindo o jogo do primeiro turno, na Vila Belmiro, pelo placar de 3 a 2.

Palpite 1 - Flamengo x Santos - Flamengo vence: 1.47 na Betano.

Ambos precisam dos três pontos

As duas equipes, ainda que com objetivos diferentes, precisam dos três pontos. O Flamengo para se firmar no G-4, e o Santos para se afastar ainda mais da Zona de Rebaixamento.

Dessa forma, é esperado que as duas equipes busquem o resultado durante os 90 minutos de jogo. E isso, inclusive, tem como base, além do momento vivido pelas duas equipes, dados estatísticos de ambos os lados.

Nos últimos três jogos diretos, houve pelo menos dois gols na segunda etapa. Outro ponto importante é que no último jogo de cada time (Grêmio 3 x 2 Flamengo e Corinthians 1 x 1 Santos), houve pelo menos dois gols na etapa final.

Palpite 2 - Flamengo x Santos - Mais de 1,5 gols no segundo tempo: 1.98 na Betano.

Flamengo é o time com mais pênaltis a favor

Dentre os vinte times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo é a equipe que mais teve pênaltis a favor.

Em 29 partidas disputadas, a equipe Rubro-Negra teve 9 penalidades concedidas. Contudo, o Mengão também ocasionou penalidades para os seus adversários: foram 6 no total. Ou seja, houve pelo menos 15 penalidades em jogos que envolveram o Flamengo.

Do outro lado, o Santos teve também seis pênaltis contra e outros seis a favor. Dessa forma, somam-se 12 penalidades em jogos envolvendo o Peixe. Assim, ao menos uma penalidade neste confronto da trigésima primeira rodada pode ser algo bastante possível.

Palpite 3 - Flamengo x Santos - Sim para haver um pênalti no jogo: 3.10 na Betano.