Palpite Flamengo x Madureira - Campeonato Carioca - 3/3/24

Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo recebe o time do Madureira.

O confronto acontece no dia 3 de março (domingo), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Confira as análises de nossos editores e os principais palpites para este importante compromisso do Cariocão.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence e não sofre gols 1.57 na Betano Gols Mais/Menos Flamengo mais de 2,5 1.83 na Betano Flamengo vence nos dois tempos Sim/Não Sim 2.07 na Betano

Flamengo sofreu apenas um gol no Campeonato Carioca

Um dos grandes diferenciais de times comandados pelo técnico Tite, é seu forte apelo por uma defesa consistente. E é exatamente isso que se vê neste Flamengo de 2024.

A equipe Rubro-Negra, em dez jogos realizados nesta competição estadual, sofreu apenas um gol. Ou seja, uma média de 0,1 por partida.

Ainda, a equipe venceu sete dos 10 jogos. Em todas essas vitórias, o Flamengo terminou o jogo sem ser vazado.

Palpite 1 - Flamengo x Madureira - Flamengo vence e não sofre gols: 1.57 na Betano.

Um ataque quase tão bom quanto a defesa

Embora tenhamos destacado o desempenho defensivo do Flamengo, o ataque também merece uma menção honrosa.

Nos 10 jogos oficiais do Flamengo até aqui, foram marcados 20 gols. Ou seja, uma média de dois gols por partida.

Além disso, consideramos que o Flamengo tem um ataque com muitos craques e que enfrenta uma equipe que sofreu pelo menos um gol em cada jogo. Em conclusão, é um bom palpite um saldo alto de gols do Flamengo nesta partida.

Palpite 2 - Flamengo x Madureira - Flamengo mais de 2,5 gols: 1.83 na Betano.

Flamengo forte durante os noventa minutos

Considerando as duas dicas acima, que constatam o fato do Flamengo sofrer poucos gols e marcar muitos a favor, as chances do Fla vencer ambos os tempos se intensificam.

Aliás, é importante considerar que, em três dos últimos quatro jogos em que a equipe flamenguista esteve em campo, o time venceu tanto o primeiro quanto o segundo tempo.

Para deixar essa dica ainda mais forte, notamos que, nos quatro jogos em que o Flamengo fez mais de 2,5 gols neste ano, a equipe venceu ambos os intervalos.

Palpite 3 - Flamengo x Madureira - Flamengo vence nos dois tempo: 2.07 na Betano.