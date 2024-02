Palpite Flamengo x Fluminense - Campeonato Carioca - 25/2/24

Na décima rodada do Campeonato Carioca, a equipe do Flamengo recebe os atuais campeões, o Fluminense.

O confronto acontece no dia 25 de fevereiro (domingo), no Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro. Confira, portanto, as análises de nossos editores e os principais palpites para este Fla-Flu.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 1.75 na Betano Total de gols Fluminense menos de 0,5 2.37 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 2.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações.

Flamengo segue invicto no Cariocão

O Flamengo segue invicto na temporada, e mais do que isso, segue realizando apresentações convincentes, fazendo todas as duas peças funcionarem com êxito.

Em onze jogos disputados entre amistosos e partidas oficiais, o Flamengo ainda não foi derrotado nenhuma vez. São sete vitórias e quatro empates nesse retrospecto.

Além disso, para embasar o palpite em uma vitória do Flamengo, é importante considerar que o Fluminense está em meio a disputa da Recopa Sul-Americana. Então, o Tricolor pode ir a campo com uma equipe alternativa. Ou seja, poupando seus principais atletas para a grande decisão contra a LDU.

Palpite 1 - Flamengo x Fluminense - Flamengo vence: 1.75 na Betano.

Flamengo forte no seu sistema defensivo

Há grande possibilidade do Tricolor das Laranjeiras poupar alguns atletas. Um deles deve ser seu principal centroavante, Germán Cano. Por isso, as chances do Flu ir às redes ficam ainda mais reduzidas.

Outro ponto importante para ser considerado é que, dentre todas as equipes da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo detém a melhor defesa. Até agora, sofreu apenas um gol no seu campeonato regional.

Assim, com uma defesa consistente e enfrentando um ataque que possivelmente não será o titular, é possível acreditar que o Flamengo consiga manter seu placar limpo durante esse clássico.

Palpite 2 - Flamengo x Fluminense - Fluminense menos de 0,5 gols: 2.37 na Betano.

Pedro pode ser decisivo

Como o quarto maior artilheiro da temporada de 2022, anotando 29 gols, e o segundo na lista de goleadores do Brasil em 2023, com 35 gols, Pedro reconhece a importância que pode ter novamente para o Flamengo.

Apesar de ter compartilhado a posição com Gabriel Barbosa no ataque durante o Campeonato Carioca, Tite já sinalizou claramente que o número nove está destinado a ser o titular da equipe.

Na presente temporada, o atacante do Rubro-Negro já contribuiu com 6 gols em exatamente seis jogos, demonstrando um notável aproveitamento de um gol por partida. Isso reforça a sua relevância e impacto no desempenho do time.

Palpite 3 - Flamengo x Fluminense - Pedro marca a qualquer momento: 2.30 na Betano.