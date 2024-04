Palpite Flamengo x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 28/4/24

Em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Flamengo realizará um Clássico da Rivalidade contra o Botafogo.

O duelo está marcado para o dia 28 de abril (domingo), no Maracanã, Rio de Janeiro. Dessa forma, nossos especialistas em apostas trouxeram dicas para este duelo. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado e Ambos marcam Sim/Não Flamengo vence e sim 3.65 na Betano Total de cartões vermelhos Mais de 0,5 2.80 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.98 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo briga pela liderança

Mesmo que tenha perdido sua invencibilidade na temporada, ao ser derrotado por 2 a 1 para o Bolívar na última quarta-feira, ainda assim o Flamengo segue com muita confiança.

Do outro lado, o Botafogo vem motivado após sua vitória de 3 a 1 sobre o Universitario, em jogo válido pela Libertadores, também na quarta-feira.

Contudo, considerando a força do elenco de ambos os times, o Rubro-Negro se apresenta como favorito. E o fato de acreditarmos que ambos marcam é motivado pelo jogo recente de ambos, que apresentou esse padrão.

Palpite 1 - Flamengo x Botafogo - Flamengo vence e sim para ambos marcam: 3.65 na Betano.

Pode ser um clássico muito disputado

Nos últimos quatro encontros entre Flamengo e Botafogo, foram apresentados neste recorte um total de cinco cartões vermelhos, indicando uma média de pelo menos um por partida.

Ainda, é importante considerar que no Campeonato Brasileiro deste ano, em quatro rodadas foram apresentados 10 cartões vermelhos e 178 cartões amarelos.

Com esse sendo um jogo clássico de dois rivais estaduais, e com um histórico recente marcado por muitas faltas e reclamações com a arbitragem, acreditamos que pode haver ao menos uma expulsão neste duelo.

Palpite 2 - Flamengo x Botafogo - Mais de 0,5 cartões vermelhos: 2.80 na Betano.

Gols são esperados

Neste ano de 2024, incluindo amistosos e jogos oficiais, o Flamengo realizou exatamente 23 jogos. Desses, em 17 oportunidades, a partida teve dois ou mais gols.

Do lado do Glorioso, o Botafogo já fez 25 jogos nesta temporada. Foram 20 confrontos nos quais houve exatamente dois tentos ou mais.

Ainda, considerando que dos dois lados existem jogadores goleadores, os indícios de um jogo no qual o placar ficará acima de 2,5 gols parecem bem nítidos.

Palpite 3 - Flamengo x Botafogo - Mais de 2,5 gols: 1.98 na Betano.