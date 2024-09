Palpite Flamengo x Bolívar - Copa Libertadores - 15/5/24

Na rodada cinco da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo recebe o Bolívar, da Bolívia.

O confronto acontece no dia 15 de maio (quarta-feira), no Maracanã, Rio de Janeiro. Portanto, confira abaixo três dicas de apostas que nossos especialistas providenciaram para este jogo.

Aposta Palpite Odds Resultado Flamengo vence 1.22 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.45 na Betano Escanteios mais/menos Flamengo mais de 5,5 1.34 na Betano

Só a vitória interessa para o Flamengo

Ainda que o momento vivido pelo Flamengo não seja dos melhores, a equipe rubro-negra aparece como favorita para o confronto.

Esse favoritismo, inclusive, pode ser respaldado por dois fatores: a diferença técnica dos dois elencos e também o fator casa, que pode ser fundamental para o time carioca.

Considerando ainda que este confronto da quinta rodada pode ser crucial para o Flamengo, visto que pode ser eliminado em caso de derrota, a equipe não poderá ter outra alternativa a não ser a busca pela vitória.

Palpite 1 - Flamengo x Bolívar - Flamengo vence: 1.22 na Betano.

Mengão deve impor um forte ritmo

Como já mencionado, os três pontos são imprescindíveis para o futuro da equipe de Tite. Sendo assim, a abordagem ofensiva será muito demonstrada nesse jogo.

Nesta Libertadores, houve oito jogos pelo Grupo E. Nessas partidas, há um total de 23 gols. Ou seja, a média de bolas na rede desta chave está estabelecida em 2.87 por partida.

Nesse sentido, e dada a importância do confronto, é esperado que essa média de gols se mantenha ou até mesmo que se eleve.

Palpite 2 - Flamengo x Bolívar - Mais de 2,5 gols: 1.45 na Betano.

Flamengo pode ter muitos escanteios a favor

Dado o fato de que o Rubro-Negro precisará buscar o gol e melhorar o seu saldo, seu ritmo intenso de jogo pode gerar muitos escanteios a favor.

Para respaldar esse palpite, é interessante observar que em seu jogo mais recente pelo Campeonato Brasileiro, o time de Tite teve incríveis 13 tiros de canto.

Nesse sentido, antevendo uma partida na qual o Mengão pressionará os rivais, esse palpite para o Mengão ter muitos escanteios pode ser uma opção interessante.

Palpite 3 - Flamengo x Bolívar - Flamengo mais de 5,5 escanteios: 1.34 na Betano.