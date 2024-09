Palpite Flamengo x Bahia - Copa do Brasil - 12/09/24

Mengão e Tricolor Baiano se enfrentam no Rio de Janeiro valendo uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.

Após vencer o primeiro jogo na casa do Bahia, o Flamengo de Tite atua em casa precisando de apenas um empate para seguir na competição.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Flamengo 1.80 na Betano Total de gols Dois ou mais 1.35 na Betano Total de cartões Menos de 5.5 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Bahia e sua freguesia diante do Fla

Um histórico recente entre essas equipes merece suas ressalvas por conta da drástica mudança do Bahia em 2024, possuindo um elenco bem superior ao que teve em temporadas recentes.

Apesar dessa afirmação, as nove vitórias seguidas do Mengão nesse confronto direto merecem o seu destaque.

Esse será o terceiro encontro entre Mengão e Tricolor Baiano no ano, os dois anteriores terminaram com vitórias da equipe carioca, uma em casa e a outra em Salvador.

Palpite 1 - Flamengo x Bahia - Vitória do Flamengo: 1.80 na Betano.

Bahia tem defesa vulnerável como visitante

Os comandados de Rogério Ceni sofreram 27 gols em 25 partidas no Brasileirão, porém a vasta maioria desse número foi acumulada longe de casa.

Apenas o Juventude sofreu mais gols cmo visitante do que os 20 concedidos pelo Tricolor Baiano em 13 partidas na Série A.

O próprio Flamengo, favorito para esse jogo na quinta-feira (12), não apresenta o grande desempenho defensivo de outrora. A vitória na ida contra o Bahia foi o único dos seis jogos mais recentes do Rubro-Negro Carioca sem ser vazado.

Palpite 2 - Flamengo x Bahia - Dois gols ou mais: 1.35 na Betano.

Equipes bem disciplinadas, algo visto no primeiro jogo

A disparidade entre o Flamengo e todas as outras equipes do Brasileirão no quesito de cartões amarelos é surpreendente. Tendo recebido 46 em 24 jogos, o Fla tem 11 a menos do que o penúltimo no ranking.

O Bahia pode não ter a média perto do nível do Flamengo, mas também se encontra nas últimas posições desse ranking, sendo o 18º com 58 amarelos em 25 partidas.

Embora possa até se esperar uma mentalidade mais agressiva em duelo mata-mata, esse não foi o caso na ida entre essas duas equipes. O último jogo entre Bahia e Fla teve apenas um cartão amarelo.

Palpite 3 - Flamengo x Bahia - Menos de 5.5 cartões: 1.65 na Betano.