Palpite Flamengo x Audax Rio - Campeonato Carioca - 17/1/24

Pela primeira rodada do Campeonato Carioca, Flamengo e Audax Rio terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 17 de janeiro (quarta-feira), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Confira os prognósticos e os palpites selecionados por nossa equipe editorial para este importante compromisso que abre a temporada tanto para o Flamengo, quanto para o Audax Rio.

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence e não sofre gols 1.66 na Betano Jogador a marcar Pedro a qualquer momento 1.95 na Betano Gols Mais/Menos Flamengo mais de 2,5 1.80 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Uma temporada de esperanças para o Rubro-Negro

Em 2023, o Mengão não conseguiu vencer nenhum título. Dessa forma, o time chega em 2024 querendo melhorar o desempenho.

Com o investimento mais alto do Brasil, o Rubro-Negra carioca é amplamente favorito para vencer o Audax, que disputa a Série D em 2024.

Em 10 jogos registrados entre esses dois times, o Flamengo venceu nove. Além disso, houve um empate. Ainda, em sete dessas vitórias, o Mengão não levou gols.

Palpite 1 - Flamengo x Audax Rio - Flamengo vence sem ser vazado: 1.66 na Betano.

Pedro busca mais uma temporada goleadora

Em 2022, Pedro foi o quarto jogador mais goleador do futebol brasileiro. No total, foram 29 gols pelo Flamengo.

Na temporada passada, entretanto, o desempenho foi ainda melhor. Pedro marcou ao todo 35 gols em 2023. Desses, nove gols foram feitos no Campeonato Carioca.

Para essa partida, atuando contra o modesto Audax, o atacante pode ter chance de balançar as redes, visto que o meio de campo do Flamengo tem muita qualidade para deixar o atleta em boas condições de marcar.

Palpite 2 - Flamengo x Audax Rio - Pedro marca a qualquer momento: 1.95 na Betano.

Flamengo busca uma estreia convincente

Em 2023, o Flamengo marcou 125 gols em 76 jogos na temporada, uma média de 1,64 por partida.

As estatísticas do ano passado não são tão altas. Porém, é importante mencionar que dos 10 jogos realizados contra o Audax, em apenas um o Flamengo marcou menos do que 2,5 gols.

Nesse sentido, considerando ainda que a equipe tem jogadores de alto nível no seu setor ofensivo, acreditamos que o Flamengo possa marcar mais do que dois gols em seu jogo de estreia em 2024.

Palpite 3 - Flamengo x Audax Rio - Flamengo marca mais de 2,5 gols: 1.80 na Betano.