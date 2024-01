Palpite Fiorentina x Inter de Milão - Campeonato Italiano - 28/1/24

A Inter de Milão conquistou a Supercopa da Itália de forma irrepreensível.

O desafio agora é trabalhar para retomar a liderança da Serie A, um ponto atrás da Juve e com um jogo a menos.

O duelo deste domingo (28) terá dois membros do top 4, mas que estão separados por 17 pontos. Aqui está nossa seleção de dicas para este grande jogo da Serie A.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória da Inter de Milão 1.91 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.75 na Betano Jogador marcar dois ou mais gols Lautaro Martínez 5.90 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Nerazzurri não sabe o que é perder como visitante

A Inter de Milão já disputou pouco mais da metade de seu campeonato como visitante. Nestes 10 jogos fora de casa os números impressionam.

O time de Simone Inzaghi conquistou 26 dos 30 pontos que disputou, sendo que ainda não sabe o que é perder como visitante.

Nas duas últimas vezes em que foi a campo, a Inter de Milão derrotou grandes adversários, passando por Lazio e Napoli a caminho do título da Supercopa da Itália.

Palpite 1: Fiorentina x Inter de Milão - Vitória da Inter de Milão - 1.91 na Betano.

Histórico de muitos gols nesse duelo de tradição

As últimas três partidas entre Viola e Nerazzurri na casa da Fiorentina, todas terminaram com vitórias da Inter e ambas as equipes marcando.

Em seu duelo mais recente no Artemio Franchi pela Serie A, a Inter de Milão levou a melhor por 4-3, isso em outubro de 2022.

De um lado, o time de Simone Inzaghi marcou em todos os seus jogos como visitante, já do outro a Fiorentina marcou em oito de 10 partidas em casa.

Palpite 2 - Fiorentina x Inter de Milão - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.75 na Betano.

Lautaro Martínez sobra na atual temporada

O atacante argentino marca gols no ritmo dos principais artilheiros do futebol mundial, tendo deixado o seu em três dos últimos quatro jogos em todas as competições.

Com 18 gols, Lautaro possui uma vantagem imponente na artilharia da Serie A, tendo sete a mais do que o segundo colocado.

Na última rodada do Campeonato Italiano, o camisa 10 argentino balançou as redes em duas ocasiões, liderando a goleada por 5-1 diante do Monza.

Palpite 3: Fiorentina x Inter de Milão - Lautaro Martínez marcar duas vezes ou mais: 5.90 na Betano.