Palpite Espanha x Dinamarca - Liga das Nações - 12/10/24

Atual campeã de tudo na Europa, a Seleção Espanhola entra em campo em seus domínios pela terceira rodada da Liga das Nações.

A Espanha pode ser a atual campeã da competição, só que quem defende a liderança da chave é a Dinamarca, líder após dois jogos.

Espanha vem de goleada em circunstâncias adversas

A estreia da Espanha na competição foi pouco inspirada, sofrendo diante do ferrolho sérvio em meio a vários desfalques e empatando fora de casa por 0-0.

Após esse tropeço inicial, os comandados de Luis de la Fuente responderam bem, trucidando a Suíça fora de casa mesmo jogando com um a menos desde os 20 minutos.

Mostrando versatilidade no ajuste de suas características, atuando em desvantagem numérica diante de uma seleção bem qualificada, a Espanha venceu por 4-1, contando com dois gols do meia Fabián Ruiz, um de seus destaques individuais na última Euro.

Zero gols sofridos com onze em campo

Nos seus dois jogos até o momento na competição, Espanha e Dinamarca combinaram para sofrer apenas um gol.

Esse único gol veio quando La Roja atuou com dez jogadores na sua vitória fora de casa diante da Suíça.

A Dinamarca está acostumada a jogos com placares baixos, em apenas dois de seus 10 embates no ano a partida se encerrou com três ou mais gols.

Palpite 2 - Espanha x Dinamarca - Menos de 2.5 gols: 2.05 na bet365.

Sequência de jogos com múltiplos cartões

A Seleção Dinamarquesa não termina um jogo sem receber pelo menos dois cartões desde sua estreia na Eurocopa.

Nos seus últimos cinco jogos, a Dinamarca teve mais de um jogador advertido e retratando apenas a Liga das Nações, a média de cartões amarelos dos seus jogos é de seis.

A Espanha, por sua vez, está vindo de uma vitória contra a Suíça na qual teve dois amarelos e um vermelho.

Palpite 3 - Espanha x Dinamarca - Mais de 3.5 cartões: 1.66 na bet365.