Palpite Espanha x Brasil - Amistoso Internacional - 26/3/24

Espanha e Brasil, dois campeões do mundo, realizam um jogo amistoso.

O confronto acontece no dia 26 de março (terça-feira), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este clássico mundial.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla - Espanha ou Empate 1.36 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.07 na Betano Jogador a marcar Vinicius Junior a qualquer momento 4.45 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Espanha vivencia um momento melhor

O Brasil vem de uma vitória em amistoso contra a Inglaterra, enquanto a Espanha perdeu seu último confronto diante da Colômbia. Contudo, de maneira geral, o momento dos espanhóis parece melhor.

O time dirigido por Luís de la Fuente conquistou em 2023 a Liga das Nações pela primeira vez. Do outro lado, a Canarinho ainda passa por transição técnica e não apresenta um bom desempenho nas eliminatórias da Conmebol para a próxima Copa do Mundo.

Ainda, nas seis partidas mais recentes dos espanhóis, a equipe venceu cinco confrontos e perdeu apenas uma partida (o amistoso contra a Colômbia). O time brasileiro, por sua vez, permanece inconsistente, acumulando neste mesmo recorte duas vitórias, um empate e três derrotas.

Palpite 1 - Espanha x Brasil - Espanha ou Empate: 1.36 na Betano.

Ataques potentes

Em seus sete jogos mais recentes, la Roja conseguiu anotar gols em, pelo menos, seis partidas. Nesse período, a equipe espanhola registrou 22 gols no total, estabelecendo uma média de 3,14 por confronto.

Já a equipe brasileira, desde o fim da Copa do Mundo de 2022, realizou exatamente dez partidas, das quais marcou 16 gols (média de 1,6 por jogo).

Diante desse cenário, e com duas equipes que têm um estilo de jogo baseado na velocidade, acreditamos que essa pode ser uma partida que apresente três ou mais gols no placar final.

Palpite 2 - Espanha x Brasil - Mais de 2,5 gols: 2.07 na Betano.

Vinicius Júnior pode se destacar

Privado da presença de Neymar, ainda lesionado, o Brasil deposita suas principais expectativas no desempenho de Vinícius Júnior para este confronto.

O jovem atacante do Real Madrid, nesta partida, estará jogando em casa. Afinal, o jogo será realizado justamente no campo que pertence aos merengues.

Nesta temporada de clubes na Europa, Viny atravessa um momento goleador. O brasileiro acumula 18 gols em 28 partidas disputadas pelo Real. Além disso, vale ressaltar que Vinicius teve as principais chances de gol no último jogo do Brasil.

Palpite 3 - Espanha x Brasil - Vinicius Júnior marca a qualquer momento: 4.45 na Betano.