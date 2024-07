Palpite Espanha x Alemanha - Eurocopa - 05/07/24

O chaveamento determinou que as duas seleções praticando o melhor futebol desta Euro se enfrentem de forma relativamente precoce nas quartas de final.

Reeditando a final da Euro de 2008, Espanha e Alemanha medem forças por um lugar na semifinal em solo alemão.

Equilíbrio entre gigantes do futebol europeu

Espanha e Alemanha venceram sete dos oito jogos que disputaram até o momento, a exceção sendo o empate alemão com a Suíça por 1-1.

Seleções como Croácia e Itália, que tiveram até maior sucesso recente em grandes competições do que a Suíça, estiveram no caminho espanhol, sendo despachados sem maiores dificuldades.

Contudo, talvez seja justamente a Suíça a seleção que esteja apresentando a melhor Euro entre todos os adversários de Espanha e Alemanha até o momento.

Comandada por Julian Nagelsmann, a Seleção Alemã que conta com o trunfo de atuar em casa ainda não perdeu em 2024, somando seis triunfos e dois empates.

Dois melhores ataques em campo

Nenhuma seleção marcou tanto quanto Espanha e Alemanha nesta Euro, iniciando as quartas de final praticamente em uma prateleira separada por tudo que fizeram.

A média de gols da Alemanha é de 2.5, tendo anotado 10 ao longo dos seus quatro jogos, enquanto a espanhola é de 2.25.

Os comandados de Luis de la Fuente não ficam sem marcar desde seu primeiro jogo em 2024, quando foram derrotados pela Colômbia por 1-0 com o time reserva. A Alemanha tem cinco partidas seguidas balançando as redes.

Sem 9 de origem, Musiala tem assumido papel de goleador

Kai Havertz tem tido boas atuações como comandante do ataque alemão, mas por características individuais, o atleta do Arsenal acaba sendo um facilitador em boa parte do tempo. Tanto que os dois gols de Havertz na Euro foram marcados de pênalti.

Jamal Musiala é o artilheiro de sua equipe na Euro, tendo marcado três gols em quatro partidas.

Em partidas complicadas contra Hungria e Dinamarca, ambas vencidas por 2-0, o camisa 10 da Alemanha apareceu com gols cruciais.

