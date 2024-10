Palpite Equador x Paraguai - Eliminatórias da Copa do Mundo - 10/10/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima Copa do Mundo, o Equador recebe a equipe do Paraguai.

O compromisso entre essas seleções está marcado para quinta-feira (10 de outubro), às 18h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, localizado em Quito. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.60 na KTO Gols Mais/Menos Primeiro tempo menos de 1,5 1.25 na KTO Cartões Mais/Menos Mais de 5,5 2.10 na KTO

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Pode ser um jogo muito equilibrado

As duas equipes estão empenhadas em conseguir um bom resultado neste duelo, para que assim possam ficar cada vez mais próximas da Copa do Mundo de 2026.

Atualmente o Equador é o quarto colocado com 11 pontos, enquanto o Paraguai é o sétimo, com 9. Ou seja, esse pode ser visto como um jogo de seis pontos para essas equipes.

Com um desempenho recente semelhante e um histórico dos últimos cinco jogos demonstrando equilíbrio (duas vitórias para cada e um empate), acreditamos na possibilidade da igualdade no placar.

Palpite 1 - Equador x Paraguai - Empate: 3.60 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Equador x Paraguai pelas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

As defesas devem se sobressair na primeira etapa

O Paraguai vem realizando jogos nos quais os placares finais são bem modestos. Para se ter uma ideia, todos os seus jogos nessas Eliminatórias tiveram menos de 1,5 gols.

Ao todo, em oito rodadas completadas, a equipe se deparou com três empates por 0 a 0 e cinco jogos nos quais a partida terminou por 1 a 0 (duas vitórias e três derrotas).

Com esses dados, acreditamos ser seguro imaginar um duelo no qual o primeiro tempo seja marcado por poucas oportunidades de gols, ficando abaixo da linha de dois tentos.

Palpite 2 - Equador x Paraguai - Menos 1,5 gols no primeiro tempo: 1.25 na KTO.

Ambos enxergam essa partida como um jogo direto

Como mencionado, essa é uma partida direta para essas equipes que almejam estar na próxima Copa do Mundo. Sendo assim, espera-se um duelo de muita imposição física.

Para o Paraguai, atualmente na posição que garante vaga na repescagem do mundial, será essencial que evitem a derrota. E por atuarem fora de casa, devem ter uma postura defensiva mais robusta.

Ainda, é importante observar que nos dois jogos mais recentes entre eles tiveram pelo menos 5 cartões. O encontro mais recente de Equador e Paraguai, inclusive, teve 9 cartões.

Palpite 3 - Equador x Paraguai - Mais de 5,5 cartões: 2.10 na KTO.