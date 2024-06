Palpite Equador x Jamaica - Copa América - 26/6/24

Na quarta-feira (26), às 19h, a seleção do Equador, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B da Copa América, enfrenta a seleção jamaicana.

Veja a seguir as principais dicas de apostas que nossa equipe editorial estruturou para esse duelo que será realizado no Allegiant Stadium, localizado em Nevada.

Aposta Palpite Odd Resultado Equador vence 1.50 na Superbet Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.36 na Superbet Ambos marcam Sim/Não Sim 2.15 na Superbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Equador precisa se recuperar imediatamente

O Equador teve uma estreia ruim no torneio, é verdade, mas isso teve relação com o fato de jogarem com um atleta a menos por mais de 70 minutos.

Na ocasião, Enner Valencia foi expulso ainda no primeiro tempo, o que naturalmente comprometeu e muito o desempenho do time comandado por Félix Sánchez.

Contudo, tendo uma equipe mais qualificada que os ‘Reggae Boyz’ e mais experiência na Copa América, o Equador deve alcançar seu primeiro triunfo no torneio.

Palpite 1 - Equador x Jamaica - Equador vence: 1.50 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção do Equador deve sair vitória no confronto contra a Jamaica na Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Ambos precisam se expor

As duas confederações perderam em seu jogo de estreia: a Venezuela venceu o Equador por 2 a 1, enquanto os jamaicanos foram derrotados pelo México pelo placar mínimo.

Sem ainda ter pontuado no grupo, as duas equipes entendem que uma nova derrota pode decretar a eliminação na Copa América de forma precoce.

Sendo assim, com ambos necessitando da vitória, esse pode ser um duelo bastante aberto, podendo ocasionar em muitas oportunidades de gols.

Palpite 2 - Equador x Jamaica - Mais de 1,5 gols: 1.36 na Superbet.

Pode ser um jogo com gol dos dois lados

Nos três jogos mais recentes do Equador, em todos eles houve gol das duas equipes envolvidas no confronto.

Agora, com ambas as seleções precisando da vitória para continuarem vivas na competição, essa característica deve se repetir neste duelo.

Outro ponto importante que vale ser mencionado é que o Equador marcou sete gols em seus últimos três jogos, mas, em contrapartida, foi vazado em seus cinco últimos duelos.

Palpite 3 - Equador x Jamaica - Sim para ambos marcam: 2.15 na Superbet.