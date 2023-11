Palpite Cuiabá x Vasco - Campeonato Brasileiro - 2/11/23

Saiba os melhores palpites para apostar em Cuiabá x Vasco da Gama, no Campeonato Brasileiro 2023.

Neste confronto da 31ª rodada do Brasileirão, o Cuiabá recebe o Vasco. O confronto acontece no dia 2 de novembro (quinta-feira), na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Chance dupla - Cuiabá ou Empate 1.35 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 1,5 2.52 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.70 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Vasco venceu apenas um de seus últimos cinco jogos

A fase do Gigante da Colina não é das melhores. Afinal, a equipe está na Zona de Rebaixamento, e além de precisar vencer, precisa de uma combinação de resultados para sair das últimas posições.

Em seu retrospecto recente, o Vasco venceu apenas um de seus cinco jogos mais recentes. Na ocasião, venceu o Fortaleza em casa, por 1 a 0, em jogo válido pela vigésima sétima rodada.

Do outro lado, o Cuiabá vem de uma importante vitória sobre o líder do campeonato, Botafogo, por 1 a 0. Assim, a equipe parece empolgada para voltar a pontuar nessa partida, principalmente por estar atuando como mandante.

Palpite 1 - Cuiabá x Vasco - Cuiabá ou Empate: 1.35 na Betano.

Vasco tem um dos piores ataques

Ainda que o jogo exija uma postura agressiva do Vasco, visto que a equipe precisa pontuar para sair da zona de rebaixamento, é necessário levar em consideração que o Cruzmaltino tem o segundo pior ataque do Brasileirão.

Até aqui, o clube carioca marcou 30 gols em 30 jogos (média de exatamente um gol por jogo). O único time pior que o Vasco no setor ofensivo é o Cruzeiro, que marcou apenas 28 em 29 partidas.

Ainda, vale lembrar que nos dois jogos mais recentes do Cuiabá, em ambos houveram menos de dois gols no jogo: 1 a 0 quando venceu o Botafogo, e 1 a 0 na derrota para o Corinthians.

Palpite 2 - Cuiabá x Vasco - Menos de 1,5 gols: 2.52 na Betano.

É esperado um jogo bastante amarrado

Em seis dos últimos sete jogos mais recentes do Campeonato Brasileiro que teve o Cuiabá em campo, em todos eles apenas uma equipe ou nenhuma conseguiu marcar gols.

Do lado vascaíno, três das suas cinco partidas mais recentes também tiveram esse padrão, no qual apenas uma equipe balançou as redes.

Além desse retrospecto, imaginando um jogo no qual o Cuiabá tem objetivos mais modestos que seus adversários, a equipe pode não apresentar uma abordagem tão agressiva. Quanto ao Vasco, atuando fora, pode ter uma filosofia de jogo mais precavida.

Palpite 3 - Cuiabá x Vasco - Não para ambos marcam: 1.70 na Betano.