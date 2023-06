Palpite Cuiabá x Botafogo – Campeonato Brasileiro – 22/6/23

Confira palpites e dicas de apostas para o jogo entre Cuiabá e Botafogo pela 11ª rodada do Brasileirão 2023.

A Arena Pantanal será palco do confronto entre o Dourado e o Fogão, nesta quinta-feira, 22 de junho, às 20h pela 11ª rodada da Série A nacional.

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto Cuiabá x Botafogo pela 11ª rodada do Brasileirão 2023. O principal palpite é a aposta no mercado da Chance Dupla, com vitória do Botafogo ou empate.

Chance Dupla – Empate ou Botafogo: 1.33 na bet365

1.33 na bet365 Menos de 2.5 gols: 1.61 na bet365

1.61 na bet365 Para ambas as equipes marcarem – Não: 1.80 na bet365

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Equipes estão em bom momento

O confronto opõe uma equipe mato-grossense em boa sequência, com dois empates e duas vitórias, contra o Glorioso que defende a liderança da Série A.

O Dourado leva vantagem nos últimos cinco confrontos entre ambos, para todas as competições, com três vitórias, um empate e uma derrota.

Apesar de ter sofrido duas derrotas nas últimas cinco partidas, o Fogão é líder do campeonato brasileiro de futebol e continua sendo favorito à vitória.

No entanto, a equipe carioca perdeu seus últimos três jogos como visitante, e vai enfrentar um Cuiabá que subiu à 14ª posição dado estar invicto há quatro jogos.

De destacar o fato que os comandados de Luís Castro têm o fator casa a seu favor, vantagem que ainda não aproveitaram nesta temporada, já que ainda não conseguiram os três pontos na Arena Pantanal.

Por essas razões, a aposta no mercado da Chance Dupla para o Botafogo pontuar tem risco reduzido, ainda que com menor retorno também.

Palpite 1 - Cuiabá x Botafogo - Chance Dupla – Empate ou Botafogo: 1.33 na bet365.

Jogo não deve ter muitos gols

Apesar de liderar o campeonato com 24 pontos, o Botafogo tem apenas o terceiro melhor ataque da temporada, atrás de Palmeiras e Flamengo, seus perseguidores na tabela.

Com 18 gols marcados nas dez rodadas já disputadas, se espera que o Fogão aumente essa contagem contra um time que sofreu 14 tentos nesse período.

Mas não se prevê uma festa de gols, já que o Cuiabá deve repetir a postura conservadora que tem trouxe os sucessos recentes, e o time alvinegro deve optar por focar na defesa para evitar mais deslizes.

Aposta 2 - Cuiabá x Botafogo - Menos de 2.5 gols: 1.61 na bet365.

Probabilidades apontam apenas Botafogo marcando gol

O mandante marcou um gol em cada uma das suas últimas quatro partidas, mas só tem nove no total das dez rodadas.

Mesmo com a vantagem de jogar em casa, não vai ser fácil o Dourado conseguir vazar a melhor defesa do campeonato brasileiro, por isso se espera que apenas o Fogão marque.

Vale notar que a sólida defesa do Botafogo sofreu uma média de 0.7 gols por jogo no Brasileirão 2023 e viu sua rede balançada apenas uma vez nos últimos quatro encontros da Série A.

Aposta 3 - Cuiabá x Botafogo - Para Ambas as Equipes Marcarem - Não: 1.80 na bet365.