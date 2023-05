Palpite: Cruzeiro x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 10/05/23

O jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão, coloca frente a frente dois grandes times no Brasileirão.

De um lado o Fluminense, um dos favoritos ao título, e do outro, o Cruzeiro, campeão da Série B em 2022.

Neste sentido, há interessantes palpites no Campeonato Brasileiro que podem ser feitas nas principais casas de apostas.

Leia também como usar código bônus bet365 e código promocional Betano.

Confira dicas de apostas para Cruzeiro x Fluminense

Veja os palpites para a partida entre Cruzeiro e Fluminense, no Brasileirão, em 10/5/2023 no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte:

Fluminense para vencer

2.45 na bet365

2.50 na Betano

2.50 na Sportingbet

Mais de 2,5 gols

2.00 na bet365

2.02 na Betano

1.95 na Sportingbet

Ambos os times marcam

​1.75 na bet365

1.78 na Betano

1.75 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

O momento é favorável ao Cruzeiro, mas a temporada é do Flu

No Campeonato Brasileiro, o Flu, que tem odds de 6.00 para ser o vencedor final na bet365, vem de uma sequência de dois jogos sem vencer: foi goleado por 4 a 2 para o Fortaleza na terceira rodada, e depois ficou no empate por 1 a 1 contra o Vasco.

O Cruzeiro, por sua vez, vem muito bem na competição nacional, conseguindo alcançar três vitórias seguidas: 1 a 0 contra o Grêmio, 3 a 0 contra o Red Bull Bragantino e 2 a 1 contra o Santos. Com esses resultados, a equipe já faz parte do G4, ocupando a terceira posição.

Dessa forma, embora os momentos sejam diferentes, o Fluminense ao longo da temporada vem apresentando mais consistência: foi campeão do Campeonato Carioca e é líder da sua chave na Libertadores. Além disso, o Tricolor das Laranjeiras tem um elenco mais qualificado que o de seu adversário.

Aposta 1 - Cruzeiro x Fluminense - Fluminense para vencer: 2.45 na bet365, 2.50 na Betano e 2.50 na Sportingbet.

Flu já marcou 55 gols em 2023

O ataque do Fluminense tem sido um dos mais efetivos do futebol brasileiro, tanto que, ao longo da temporada, a equipe já marcou 55 gols em 24 jogos. Esses gols foram distribuídos em quatro campeonatos: 9 na Libertadores, 8 no Brasileirão, 6 na Copa do Brasil e 32 no Campeonato Carioca.

Além disso, o Fluminense sofreu 16 gols em 2023, ou seja, a média de gols numa partida que envolve os comandados de Fernando Diniz é de 2,9 por partida.

Do lado cruzeirense, o saldo de gols é de 21 marcados e 15 sofridos, tendo sido 16 partidas na temporada. Com isso, cada jogo com a Raposa somam 2,25 gols. Portanto, espera-se um jogo com muita bola na rede.

Aposta 2 - Cruzeiro x Fluminense - Mais de 2,5 gols: 2.00 na bet365, 2.02 na Betano e 1.95 na Sportingbet.

Ambos times marcaram em 41% das vezes que se enfrentaram

Ao longo da história, as duas equipes se encontraram em 106 oportunidades: 29 vitórias do Fluminense, 20 empates e 24 vitórias do Cruzeiro. O Fluminense marcou 106 gols, já o Cruzeiro anotou 99.

Dessas 106 partidas que os times tiveram, em 44 jogos as duas equipes marcaram gols, o que resulta em 41,51% de todos os confrontos.

Mas, o fato de acreditarmos em um jogo onde ambos os times marcam, se dá ao momento atual dos dois times. O Fluminense de Diniz, embora proponha mais o jogo e preze pela posse de bola, costuma cometer alguns erros de passe, o que pode criar oportunidades aos rivais. Além disso, o Cruzeiro fez sete gols no Brasileirão 2023 em quatro jogos, uma média de quase 2 gols por jogo.

Aposta 3 - Cruzeiro x Fluminense - Ambos os times marcam: sim: 1.75 na bet365, 1.78 na Betano e 1.75 na Sportingbet.