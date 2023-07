Palpite Cruzeiro x Coritiba – Campeonato Brasileiro – 16/7/23

Confira as melhores odds para o jogo entre Cruzeiro e Coritiba pela 15ª rodada do Brasileirão 2023.

Nosso especialista em apostas de futebol seleciona três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Cruzeiro e Coritiba pela 15ª rodada do Brasileirão 2023.

Aposta Palpite Odd Vitória Cruzeiro vence 1.66 na bet365 Time não sofrer gols Cruzeiro não sofrer gols 2.20 na bet365 Mais ou menos gols Menos de 2,5 1.80 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Coritiba é favorito

O Coritiba vive um momento de reação. O time conseguiu duas vitórias sucessivas após passar mais de quatro meses sem vencer, e deixado a lanterninha da tabela.

No entanto, eles vão enfrentar o nono colocado, e segunda melhor defesa do Brasileirão, na Arena Independência, o que pode afetar a moral da equipe e dificultar que eles consigam sair para cima.

Com 11 pontos de vantagem na tabela e o mando de quadra, a Raposa é clara favorita para conquistar os três pontos e uma aposta de baixo risco no mercado do resultado final.

Palpite 1 - Cruzeiro x Coritiba - Cruzeiro para ganhar: 1.66 na bet365.

Defesa do Cruzeiro não deve se abalar

A Raposa tem a segunda melhor defesa da Série A do Brasileirão, tendo sofrido apenas 11 gols nas 14 rodadas anteriores.

Como mandante, o saldo não é tão positivo, levando gol em seis de seus últimos sete duelos, mas os desfalques atacantes no time adversário devem ser o suficiente para equilibrar de novo essas chances.

Considerando que suas redes não balançam há três jogos sucessivos, nosso palpite é que o Cruzeiro vai conseguir manter, mais uma vez, sua rede inviolada.

Palpite 2 - Cruzeiro x Coritiba - Cruzeiro para não sofrer gol: 2.20 na bet365.

Poucos gols são esperados

Sob o comando do interino Thiago Kosloski, o Coxa parece ter iniciado uma virada na má e longa fase que atravessou.

Em suas últimas três partidas marcou seis gols, e, como visitante, tem uma série de seis confrontos balançando as redes adversárias.

Frente a uma sólida e organizada defesa como a do Cruzeiro, se espera que eles mantenham o faro de gol, mas não parece que haja um festival de gols neste encontro.

Para piorar, o Coritiba não pode contar com seu melhor atacante, Alef Manga, que vai cumprir suspensão.

Palpite 3 - Cruzeiro x Coritiba - Menos de 2.5 gols: 1.80 na bet365.