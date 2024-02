Palpite Corinthians x Santo André - Campeonato Paulista - 2/3/24

Mesmo ocupando a última colocação em suas respectivas chaves, Timão e Santo André seguem vivos na briga por uma vaga nas quartas-de-final.

Porém, o cenário é bem desfavorável. Devido ao baixo nível de seu grupo, o Santo André está a dois pontos da segunda posição, mesmo possuindo a pior pontuação da competição com apenas cinco. Confira os melhores palpites para este jogo na Neo Química Arena.

Aposta Palpite Odd Resultado e evolução do jogo Corinthians marcar primeiro e ganhar 1.50 na Betano Total de gols de uma equipe Corinthians marcar duas ou mais vezes 1.60 na Betano Total de escanteios 11 ou mais 1.93 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar o Cupom KTO

Lanterna da competição ainda sem vencer

O Santo André não só passou sem vitórias pelas primeiras 10 partidas do Paulistão, mas também sequer abriu o placar em uma partida oficial nesta temporada.

Este será apenas o sexto jogo de Antônio Oliveira no comando do Timão. Porém, a evolução da equipe é nítida.

Desde que o treinador português chegou ao clube, o Corinthians acumula três vitórias, um empate e uma derrota em todas as competições.

Nos três triunfos mais recentes, o Timão abriu o marcador a caminho de sua vitória.

Palpite 1 - Corinthians x Santo André - Corinthians marcar primeiro e ganhar: 1.50 na Betano.

Defesa do Santo André sofre como visitante

Atuando longe de seus domínios, o Ramalhão somou apenas um ponto na atual temporada. No total, são quatro derrotas em cinco jogos.

Nas suas últimas três partidas fora de casa, o Santo André sofreu um total de sete gols. A pior marca foi a derrota por 4 a 0 para o Mirassol, no início de fevereiro.

O último duelo entre Santo André e Corinthians também aconteceu na Neo Química Arena, válido pela primeira fase do Paulistão de 2023. Naquela ocasião, os donos da casa venceram por 3 a 1.

Palpite 2 - Corinthians x Santo André - Corinthians marcar dois ou mais gols: 1.60 na Betano.

Timão e seus muitos escanteios na Neo Química Arena

A equipe do Corinthians está acostumada a jogos com alto número de escanteios em seus domínios.

Somente a seu favor, o Timão teve pelo menos 10 escanteios nos seus três jogos mais recentes em casa. Na última rodada, a marca foi de 16.

Considerando ambas as equipes, a partida em casa do Corinthians com menor número de escanteios em fevereiro teve 14.

Palpite 3 - Corinthians x Santo André - 11 ou mais escanteios no jogo: 1.97 na Betano.