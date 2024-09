Palpite Corinthians x Juventude - Copa do Brasil - 11/9/24

Decidindo vaga para as semifinais da CDB, o Corinthians recebe a equipe do Juventude.

O compromisso entre esses times está marcado para quarta-feira (11 de setembro), às 21h30, na Neo Química Arena, localizada em São Paulo. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Corinthians vence 1.50 na bet365 Ambos Marcam Sim/Não Sim 2.20 na bet365 Time para classificar Corinthians 1.90 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Corinthians forte em casa

O Timão, que vem agitando os bastidores do futebol com contratações badaladas, está empenhado em buscar uma vitória neste duelo.

Atuando como mandante, o Corinthians costuma ser uma equipe muito forte, com uma torcida apaixonada que sempre eleva a média de público do time paulista.

Em seu último jogo em casa, os comandados de Ramón Díaz conseguiram uma vitória importante sobre o Flamengo por 2 a 1, resultado que deixa a equipe motivada.

Palpite 1 - Corinthians x Juventude - Corinthians vence: 1.50 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Juventude nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Timão precisa se expor

Nos últimos seis jogos do Alvinegro, em quatro deles houve gol dos dois lados, isso inclui a partida do jogo de ida contra o Juventude, uma derrota por 2 a 1.

Do outro lado, em nove das últimas dez partidas oficiais realizadas pelo time do Juventude houve gol das duas equipes.

Com esse retrospecto recente que demonstra que ambos fazem e sofrem muitos gols e entendendo o cenário do jogo, fica ainda mais provável as chances de ambos balançarem as redes.

Palpite 2 - Corinthians x Juventude - Sim para ambos marcam: 2.20 na bet365.

Corinthians pode reverter a desvantagem em casa

Nas duas edições mais recentes da Copa do Brasil, em ambos os torneios o Corinthians chegou pelo menos na semifinal.

Tratando-se ainda de um dos clubes mais tradicionais da Copa do Brasil, os paulistas têm histórico, o fator casa e jogadores talentosos para reverter a desvantagem.

Com isso em mente, acreditamos que o Alvinegro fará valer suas forças e conseguirá reverter a desvantagem de apenas um gol.

Palpite 3 - Corinthians x Juventude - Corinthians classifica: 1.90 na bet365.