Palpite Corinthians x Grêmio - Copa do Brasil - 31/7/24

Corinthians e Grêmio, duas equipes tradicionais, terão seus caminhos cruzados pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O confronto será no dia 31 de julho (quarta-feira) às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Confira, portanto, as análises e dicas do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 2.95 na Betano Pênalti concedido Sim/Não Sim 3.35 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.62 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Ambos os times apresentam um desempenho semelhante

As duas equipes tiveram um pouco de alívio em seus jogos recentes no Brasileirão. Afinal, conseguiram deixar a zona de rebaixamento.

Contudo, a pressão ainda continua e será fundamental para os dois clubes um bom desempenho nessas oitavas de final.

Para o primeiro jogo, o empate parece ser o resultado mais provável. Isso devido ao fato de que nas cinco últimas partidas do Corinthians como mandante enfrentando o Grêmio, todas terminaram com igualdade no placar.

Palpite 1 - Corinthians x Grêmio - Empate: 2.95 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, o jogo entre Corinthians e Grêmio deve terminar em empate nesta quarta-feira (31) pela Copa do Brasil 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Jogos do Corinthians vem tendo muitos pênaltis

Nas últimas duas partidas em que o time paulista esteve envolvido, nas duas ocasiões o juiz assinalou penalidades tanto a favor quanto contra o Corinthians.

No total, três pênaltis foram marcados no recorte de dois jogos da equipe de Ramón Díaz, dois no duelo diante do Atlético-MG e um quando atuou contra o próprio Grêmio.

Dada a importância do confronto e as polêmicas que vem se criando entre o Imortal e o Timão, acreditamos na possibilidade de ser marcado mais um pênalti.

Palpite 2 - Corinthians x Grêmio - Sim para haver um pênalti: 3.35 na Betano.

É esperado um jogo com muita cautela

Ainda que o Corinthians atue como mandante e julgue importante criar uma vantagem para o segundo confronto, esse pode ser um jogo de muita cautela.

Os dois times entendem a importância do confronto e sabem que não existe favoritismo para nenhum dos lados. Sendo assim, devem ser comedidos em suas atitudes.

Dos dez jogos mais recentes entre os dois clubes, em oito deles a linha de gols ficou abaixo de 2,5. Essa é a expectativa para o confronto de quarta-feira (31).

Palpite 3 - Corinthians x Grêmio - Menos de 2,5 gols: 1.62 na Betano.