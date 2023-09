Palpite Corinthians x Fortaleza - Copa Sul-Americana - 26/9/23

Saiba os melhores palpites para apostar no jogo Corinthians x Fortaleza, na Copa Sul-Americana.

Neste duelo válido pelo jogo de ida das semifinais da Sul-Americana, a equipe do Corinthians recebe o Fortaleza. O confronto acontece nesta terça-feira (26), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com isso, nossos especialistas em apostas selecionaram palpites interessantes para esta partida entre dois grandes times brasileiros. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.25 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 1,5 1.52 na Betano Cartões Mais/Menos Menos de 5,5 2.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Corinthians tem empatado demais

O Corinthians tem sido um time que vem se deparando com muitos empates no decorrer da temporada. É, inclusive, o time que mais empatou no Brasileirão, sendo nove vezes em 24 jogos.

Ainda, vale mencionar que nos últimos quatro jogos do Timão atuando como mandante, a equipe venceu em uma ocasião e empatou em três. Como contraponto, o Fortaleza, por sua vez, não empata há oito jogos. Desses a equipe foi derrotada apenas uma vez e conseguiu sete triunfos, inclusive um contra o próprio Corinthians pelo Campeonato Brasileiro.

Palpite 1 - Corinthians x Fortaleza - Empate: 3.25 na Betano.

Fortaleza tem o terceiro melhor ataque da competição

Os jogos recentes do Fortaleza tem sido muito movimentados. Em cinco dos últimos seis jogos envolvendo o Tricolor houve mais de 2,5 gols. Incluindo seus jogos contra o América-MG pelas quartas de final da Sul-Americana.

Do lado corintiano, dois dos últimos três jogos dos comandados de Vanderlei Luxemburgo apresentam números superiores a 2,5. Dessa forma, apostar que haverá mais de um gol no jogo pode ser um palpite interessante.

Ainda, é importante levar em consideração que o Fortaleza tem o terceiro melhor ataque neste campeonato continental, tendo marcado 24 gols em 10 jogos (média de 2,4).

Palpite 2 - Corinthians x Fortaleza - Mais de 1,5 gols: 1.52 na Betano.

Últimos jogos entre esses times tiveram poucos cartões

O Fortaleza, nesta Copa Sul-Americana, é apenas o décimo quarto time com mais cartões amarelos. Até aqui o Leão do Pici levou 22 amarelos em dez jogos, o que lhes dá uma média de 2,2 por jogo.

Do lado corintiano, a equipe recebeu 15 amarelos em seis jogos, o que os coloca com uma média de advertências um pouco maior que a de seus adversários, figurando em 2,5.

Ainda, nos últimos quatro encontros dessas duas equipes, em todos os jogos houve menos de cinco amarelos. Dos mais recentes ao mais antigo, os números de cartões amarelos na partida foram: 3, 4, 3 e 4.

Palpite 3 - Corinthians x Fortaleza - Menos de 5,5 cartões: 2.30 na Betano.