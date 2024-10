Palpite Corinthians x Flamengo - Copa do Brasil - 20/10/24

Pelo jogo de volta das semifinais, um duelo entre paulistas e cariocas: o Corinthians recebe o Flamengo.

O compromisso entre essas equipes está marcado para domingo (20 de outubro), às 16h, no estádio Neo Química Arena, localizado em São Paulo. Confira, portanto, as dicas de apostas do nosso especialista.

Aposta Palpite Odd Empate anula a aposta Flamengo 2.10 na bet365 Time para classificar Flamengo 1.33 na bet365 Ambos marcam Sim/Não Sim 1.90 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Flamengo precisa apenas de um empate

Ao analisar os cinco jogos mais recentes entre esses clubes, podemos observar que o Corinthians venceu apenas uma vez, tendo ainda um empate e três triunfos do Flamengo.

Outro ponto que merece destaque, é que nessa temporada o Corinthians está inserido na briga contra o rebaixamento do Brasileirão, o que tem dividido suas atenções.

Sendo assim, o Flamengo, focado apenas neste torneio e por ter um elenco com investimento maior, tem totais condições de não ser derrotado nesse duelo contra os paulistas.

Palpite 1 - Corinthians x Flamengo - Flamengo e empate anula: 2.10 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Corinthians x Flamengo pela Copa do Brasil 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Vitória do Corinthians: 2.45 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Mengão em busca de sua terceira final consecutiva

Por ter vencido a primeira partida pelo placar de 1 a 0, com gol de Alex Sandro, o Mengão tem uma ligeira vantagem nesta partida contra o Timão.



Dessa forma, os cariocas, jogando fora de casa, vão a campo necessitando apenas de um empate para avançar de fase.

Vale mencionar que nas últimas duas edições da CDB, o Flamengo esteve presente nas duas finais, a mais recente sendo derrotado pelo São Paulo, e em 2022 venceu o próprio Corinthians na final.

Palpite 2 - Corinthians Flamengo - Flamengo se classifica: 1.33 na bet365.

É esperado um jogo com gols

Ao ser derrotado na primeira partida por 1 a 0, agora o Corinthians precisa reverter essa situação e tentar marcar gols atuando frente a sua torcida.

No histórico do confronto, ambos têm média superior a um gol por jogo. Em 121 partidas, o Flamengo marcou 180 (média de 1,49) e o Corinthians anotou 157 (1,3).

Com esse retrospecto na história do ‘Clássico do Povo’ e considerando o que está em jogo nesta partida, imaginamos um cenário no qual as duas equipes alterem o marcador.

Palpite 3 - Corinthians x Flamengo - Sim para ambos marcam: 1.90 na bet365.