Palpite Corinthians x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 22/9/23

Aposta Palpite Odd Resultado do jogo Empate 3.05 na Betano Time a marcar primeiro Corinthians 2.05 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.95 na Betano

Corinthians é o time com mais empates no Brasileirão

Em seus últimos três compromissos atuando na Neo Química Arena, o Corinthians empatou em todos eles: 4 a 4 contra o Grêmio; 0 a 0 diante do Palmeiras; e 1 a 1 quando recebeu o Goiás.

Além disso, outro ponto importante para embasar esse palpite, é que o Timão é o time que mais soma empates no Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram nove jogos do Corinthians que terminaram com igualdade no placar.

Como contraponto, o Botafogo é o time que menos empatou, sendo apenas três igualdades em 23 partidas. Porém, vale ressaltar que, com a queda de rendimento da equipe, esse pode ser um resultado provável de se acontecer.

Palpite 1 - Corinthians x Botafogo - Empate: 3.05 na Betano.

Corinthians tem sido forte em casa contra o Botafogo

Atuando com o mando de campo como vantagem em jogos contra o Botafogo, o Corinthians conseguiu alcançar um feito interessante: abriu o placar em sete das últimas sete vezes que recebeu os cariocas em São Paulo.

Ainda, indo mais a fundo nesses números, o time de Parque São Jorge soma oito jogos como mandante sem perder para o Botafogo. Ao todo são três empates e cinco triunfos dos donos da casa.

Contudo, vale mencionar que o Botafogo tem a melhor defesa do Brasileirão, tendo sofrido apenas 14 gols até aqui. Porém, a equipe foi vazada em seus últimos três jogos, o que dá indícios de uma defesa que vem falhando.

Palpite 2 - Corinthians x Botafogo - Corinthians marca primeiro: 2.05 na Betano.

Ambos precisam da vitória

O Botafogo precisa voltar a pontuar, pois o Palmeiras, segundo colocado, vem diminuindo a diferença de pontos. Além disso, o Corinthians também precisa marcar pontos, pois seus tropeços o colocaram em uma situação delicada referente à zona de rebaixamento.

Podemos esperar um jogo bastante movimentado. Afinal, o Timão tem média de gols sofridos neste campeonato superior a um por partida. Além disso, o Fogão foi vazado em seus últimos três jogos.

Para concluir, podemos observar ainda que nos últimos dois jogos do Corinthians ambas as equipes marcaram gols. Assim, este pode ser um palpite bastante consistente.

Palpite 3 - Corinthians x Botafogo - Sim para ambos marcam: 1.95 na Betano.