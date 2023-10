Palpite Colômbia x Uruguai - Eliminatórias da Copa do Mundo - 12/10/23

Confira os melhores palpites para Colômbia x Uruguai, nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Neste duelo válido pela terceira rodada das eliminatórias da Conmebol, a Seleção Colombiana recebe o time do Uruguai. O jogo acontece no dia 12 de outubro (quinta-feira), no Estádio Metropolitano, em Barranquilla.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para este grande jogo continental, que coloca frente a frente duas equipes que buscam vaga direta no mundial 2026.

Aposta Palpite Odd Resultado da partida Colômbia vence 2.15 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.80 na Betano Total de escanteios Menos de 9,5 1.47 na Betano

As odds são cortesia da Betano e estão corretas na altura da publicação, mas estão sujeitas a mudanças, pois sofrem alterações em tempo real. Confira os valores atualizados no site.

Colômbia ainda não sofreu gols

Tendo ficado de fora da última edição da Copa do Mundo, a Colômbia parece agora estar determinada a voltar ao palco mais importante do futebol mundial. E para isso, a equipe acredita muito em sua consistência defensiva.

Até aqui, em dois jogos disputados, a Colômbia não sofreu nenhum gol, sendo assim, ao lado da seleção da Argentina, a dona da melhor defesa das Eliminatórias da Conmebol.

Para esta partida, ainda que enfrente uma potência mundial como o Uruguai, que vem com um time em processo de renovação, acreditamos que o time colombiano, atuando em casa, pode levar certa vantagem e alcançar os três pontos nesta rodada.

Palpite 1 - Colômbia x Uruguai - Colômbia vence sem sofrer gols: 2.15 na Betano.

Apenas um vem marcando gols no histórico recente do confronto

Ainda que os jogos envolvendo o Uruguai nesta edição das Eliminatórias tenham terminado com gols para os dois lados, sendo uma vitória por 3 a 1 sobre o Chile e uma derrota por 2 a 1 frente ao Equador. Acreditamos que apenas um time marque gols neste jogo da terceira rodada.

O que nos leva a acreditar nisso, é que, em contrapartida, nos dois jogos da Colômbia apenas uma equipe ou nenhuma anotou gols: primeiro ao vencer em casa a Venezuela por 1 a 0, e depois ao empatar por 0 a 0 contra o Chile.

Além disso, em sete dos últimos oito confrontos registrados entre essas duas seleções, apenas um dos dois times anotou gols. A única exceção foi em 2016, quando empataram por 2 a 2, nas Eliminatórias para a Copa de 2018.

Palpite 2 - Colômbia x Uruguai - Não para ambos marcam: 1.80 na Betano.

Ambos os times podem ter uma abordagem cautelosa

As duas equipes podem agir cautelosamente, pois sabem que de certa forma, enquanto Brasil e Argentina vão brigar pela ponta da tabela, esses dois times vão disputar a terceira colocação.

Nesse sentido, ainda que joguem para vencer, o jogo pode ser de bastante estudo, toque de bola e poucas finalizações, e isso pode contribuir para uma partida com poucos escanteios.

Na primeira partida da Colômbia nessas Eliminatórias houveram seis escanteios, no segundo jogo foram 9, o que estabelece uma média de (7,5 por partida). Do lado do Uruguai, no primeiro jogo também foram 6 escanteios, enquanto no segundo houve 12 (média de 9).

Palpite 3 - Colômbia x Uruguai - Menos de 9,5 escanteios: 1.47 na Betano.