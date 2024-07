Palpite Colômbia x Panamá - Copa América - 06/07/24

Tentando repetir o feito de 2001, quando levou pela primeira vez esta competição, a Colômbia batalha com o Panamá por uma vaga na semifinal.

Confira os nossos palpites para esse jogo pelas quartas de final da Copa América, o primeiro duelo entre essas equipes em pouco mais de cinco anos.

Aposta Palpite Odd Resultado e ambos os times para marcar Vitória da Colômbia e não 1.80 na Superbet Jogador marcar a qualquer momento Jhon Córdoba 2.20 na Superbet Total de gols de uma equipe Colômbia marcar dois ou mais 1.42 na Superbet

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Superbet.

Colômbia com algumas vitórias tranquilas

Empatando na última rodada, a Colômbia encerrou sua sequência de 10 vitórias que se iniciou justamente ao bater o Brasil pelas Eliminatórias para a Copa no ano passado.

Duas das quatro últimas vitórias colombianas vieram com os comandados de Néstor Lorenzo sem sofrer gols.

A Colômbia chegou a bater a Espanha sem ser vazada em 1-0 neste ano, quando essas duas seleções se enfrentaram no London Stadium em amistoso internacional.

Palpite 1 - Colômbia x Panamá - Vitória da Colômbia e não para ambas as equipes marcarem: 1.80 na Superbet.

Confira as odds para a partida deste sábado.

Córdoba ganhou vaga de Borré durante a Copa América

Néstor Lorenzo escalou Rafael Borré como titular no comando de ataque durante a estreia colombiana, mas o preteriu por Córdoba nos dois jogos seguintes.

O centroavante de 31 anos possui dois gols nas últimas quatro aparições pela Colômbia, contando também o amistoso contra a Bolívia, além da Copa América.

Córdoba teve um grande desempenho na última rodada, marcando 15 gols em 27 partidas pelo Krasnodar no Campeonato Russo.

Palpite 2 - Colômbia x Panamá - Jhon Córdoba marcar a qualquer momento: 2.20 na Superbet.

Ataque colombiano dispensa comentários

A partida contra o Brasil foi apenas o segundo jogo colombiano em 2024 no qual a equipe de Néstor Lorenzo não marcou dois gols ou mais.

Tendo participado de sete jogos no ano, a média de gols da Colômbia em 2024 é de 2.57 por jogo

O Panamá até conseguiu segurar os Estados Unidos a só um gol, contando com um homem a mais, mas no seu embate mais difícil da Copa América tomou três do Uruguai em derrota.

Palpite 3 - Colômbia x Panamá - Colômbia marcar dois ou mais: 1.42 na Superbet.