Palpite Colo-Colo x Fluminense - Copa Libertadores - 9/5/24

Atuando pela rodada quatro da fase de grupos da Libertadores, o Colo-Colo, do Chile, recebe o Fluminense, atual campeão.

O confronto acontece no dia 9 de maio (quinta-feira), no estádio Monumental, em Santiago (Chile). Confira, portanto, três palpites que nossos especialistas em apostas providenciaram para este confronto.

Aposta Palpite Odds Resultado Colo-Colo vence 2.60 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.90 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.30 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Colo-Colo busca a liderança da chave

A equipe liderada por Fernando Diniz não vem desempenhando um futebol muito vistoso e empolgante nos seus jogos mais recentes.

Atualmente, o Fluminense, com cinco pontos no Brasileirão, já vem inclusive se preocupando com a zona de rebaixamento.

Do outro lado, a equipe do Colo-Colo vem de uma sequência de quatro jogos invictos. Sendo assim, e tendo como trunfo o fato de atuar como mandante neste duelo, os indícios evidenciam um certo favoritismo para a equipe chilena.

Palpite 1 - Colo-Colo x Fluminense - Colo-Colo vence: 2.60 na Betano.

Ambos os times precisam pontuar

As duas equipes chegam para este duelo precisando vencer. Afinal de contas, essa partida coloca frente a frente o primeiro e o segundo colocado, dessa forma, esse se torna um confronto direto pela liderança do Grupo A.

Ainda, é importante lembrar que no jogo mais recente de ambas as equipes os dois clubes marcaram gols: Fluminense 2 a 2 diante do Atlético-MG, e também Cobresal 2 a 2 contra o Colo-Colo.

Nesse sentido, com ataques fortes e defesas que vem apresentando certa inconsistência, algo semelhante é esperado para Colo-Colo x Fluminense.

Palpite 2 - Colo-Colo x Fluminense - Sim para ambos marcam: 1.90 na Betano.

Muitos gols são esperados

Na partida do primeiro turno da fase de grupos, o Fluminense venceu o Colo-Colo pelo placar de 2 a 1, portanto, além das duas equipes conseguirem alterar o marcador, o jogo apresentou uma média de gols acima de 2,5, sendo três no total.

Ainda, como citado no tópico anterior, as duas equipes, em seus respectivos campeonatos nacionais, tiveram jogos recentes com placares acima de três gols.

Agora, com ambos os clubes precisando vencer para se aproximarem ainda mais da classificação para a fase seguinte, esse pode ser de fato um jogo com muita movimentação ofensiva.

Palpite 3 - Colo-Colo x Fluminense - Mais de 2,5 gols: 2.30 na Betano.