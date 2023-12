Palpite Club León x Urawa Red Diamonds - Mundial de Clubes - 15/12/23

Neste confronto eliminatório do Mundial de Clubes, Club Léon, representante da Concacaf, enfrenta o Urawa Red Diamonds, campeão da Champions da Ásia.

O confronto acontece no dia 15 de dezembro (sexta-feira), no Estádio Prince Abdullah Al-Faisal, em Jeddah.

Confira, portanto, os prognósticos, análises e os palpites selecionados por nosso especialista em apostas para este importante duelo do campeonato mundial.

Aposta Palpite Odd Resultado Chance Dupla Léon ou Urawa 1.29 na Betano Intervalo com mais gols Primeiro tempo 3.10 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.78 na Betano

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Urawa Reds está há sete jogos sem empatar

O último empate resultante em placares do Urawa Reds aconteceu ainda em 28 de outubro, há mais de um mês. Na ocasião, a equipe havia ficado empatada por 0 a 0 jogando contra o Kashima Antlers, pelo campeonato japonês.

De lá para cá, a equipe campeã asiática engatou sete jogos sem igualdade no placar, dos quais venceu apenas dois, e foi derrotado em outros cinco confrontos.

Ainda, para embasar essa palpite, vale mencionar que do lado da equipe representante da Concacaf, o Léon teve empate como resultado final de seus jogos apenas uma vez em seus cinco duelos mais recentes.

Palpite 1 - Club León x Urawa Red Diamonds - Club Léon ou Urawa Reds: 1.29 na Betano.

Club León tem sido forte na etapa inicial

Ao analisar os confrontos mais recentes da equipe mexicana, é possível constatar que o Club León tem sido altamente eficaz na primeira metade das partidas que vem disputando.

Nos últimos cinco jogos em que conseguiu marcar gols, 10 dos 13 tentos foram registrados nos primeiros 45 minutos de jogo, uma tendência que provavelmente persistirá em uma partida tão crucial.

Dessa forma, considerando o retrospecto e que as duas equipes vão entrar ligadas no jogo, o primeiro tempo pode apresentar boas oportunidades para ambos os lados.

Palpite 2 - Club León x Urawa Red Diamonds - Primeiro tempo metade com mais gols: 3.10 na Betano.

Ambos os times fazem e sofrem muitos gols

O Clube León, em seu jogo mais recente, se deparou com uma partida onde apenas um clube marcou, sendo derrotado por 2 a 0 para o Club América, em jogo das quartas de final do torneio Apertura.

Porém, antes deste resultado, a equipe mexicana vinha numa sequência de seis jogos consecutivos com os dois times balançando as redes. Ainda, na Liga MX, o time apresenta média de 1,35 gols feitos e de 1,29 sofridos por jogo. Ou seja: faz e leva pelo menos um por partida.

Vale mencionar também que, do outro lado, o time asiático apresenta um retrospecto recente no qual seis de seus últimos sete jogos teve as duas equipes marcando gols.

Palpite 3 - Club León x Urawa Red Diamonds - Sim para ambos marcam: 1.78 na Betano.