Palpite Chile x Bolívia - Eliminatórias da Copa do Mundo - 10/9/24

Pelas Eliminatórias da América do Sul para a próxima edição da Copa do Mundo, o Chile recebe a equipe da Bolívia.

O compromisso entre essas seleções está marcado para terça-feira (10 de setembro), às 18h, no Estádio Nacional de Chile, localizado em Santiago.

Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 5.50 na bet365 Ambos marcam Sim/Não Sim 2.25 na bet365 Cartões Mais/Menos Mais de 4,5 1.83 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Corrida para entrar na zona classificatória

Os dois times apresentam um desempenho semelhante, tanto que Chile e Bolívia são, respectivamente, oitavo e nono colocados na tabela das Eliminatórias.

Os bolivianos ainda não empataram em nenhuma oportunidade nesta competição, mas isso tende a mudar, visto que um empate fora de casa contra um concorrente direto pode ser visto com bons olhos.

Com isso em mente, o jogo pode ter características de um cenário bastante fechado, com muita imposição física e faltas táticas para travar o duelo.

Palpite 1 - Chile x Bolívia - Empate: 5.50 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Chile x Bolívia nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida.

Vitória do Chile: 1.28 na bet365 - Adicione ao seu cupom de apostas.

O encontro das duas piores defesas

As duas equipes chegam para este compromisso com um dado negativo em comum: ambas sofreram mais de um gol.

O Chile sofreu 10 gols em sete partidas (média de 1,42 por rodada). Já a Bolívia, time com o pior desempenho defensivo, sofreu 14, sendo a única seleção a atingir a média de 2 tentos sofridos por partida.

Sendo assim, ainda que os setores ofensivos não sejam tão fortes, os dois times devem explorar as deficiências da zaga adversária e buscar o caminho das redes.

Palpite 2 - Chile x Bolívia - Sim para ambos marcam: 2.25 na bet365.

É esperado muita intensidade em Santiago

Os dois times se encontram abaixo da linha de corte de posições que garantem vagas para a disputa do mundial de 2026. Sendo assim, o jogo entre eles deverá ser muito duro,

Chile e Bolívia, inclusive, são os times que mais recebem cartões nessa competição. Juntos, somam um total de 39 advertências.

Os chilenos foram advertidos com 17 amarelos e 2 vermelhos (19), e os bolivianos com 19 amarelos e um vermelho (20).

Palpite 3 - Chile x Bolívia - Mais de 4,5 cartões: 1.83 na bet365.