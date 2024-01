Palpite Chelsea x Fulham - Premier League - 13/1/24

Confira os melhores palpites para o confronto entre Chelsea e Fulham.

Os dois rivais londrinos estão vindo de derrotas no jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa, agora procuram voltar a vencer, atuando pela Premier League.

Junto de Brentford e Everton, o Fulhem possui o maior número de derrotas (10) entre equipes fora da zona de rebaixamento, mas, ao mesmo tempo, está apenas quatro pontos atrás do 10º Chelsea.

Saiba os melhores palpites para apostar nesta partida do futebol inglês. As dicas foram selecionadas pelos especialistas do nosso time editorial.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Chelsea 1.65 na Betano Total de gols de uma equipe Fulham para não marcar 2.57 na Betano Chutes (especial) Cole Palmer acertar o alvo a qualquer momento 1.50 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Blues andam bem na Premier League

Apesar do deslize na Copa da Liga, o time de Mauricio Pochettino parece gradualmente encontrar seu rumo no Campeonato Nacional.

O Chelsea acumula nove pontos em suas últimas quatro partidas na Premier League, sem perder como mandante há mais de dois meses.

Além disso, a equipe visitante não tem se dado bem longe do Craven Cottage. Fora de casa, o Fulham venceu apenas uma de 10 partidas na atual PL.

Por fim, o Chelsea venceu quatro dos últimos cinco confrontos contra o Fulham em sua casa.

Palpite 1 - Chelsea x Fulham - Vitória do Chelsea: 1.65 na Betano.

Números ofensivos ruins do Fulham

Enquanto em casa o Fulham marca quase dois gols por jogo, possuindo 19 em 10 partidas, seus números caem drasticamente como visitante.

A média de gols do time de Marco Silva longe do Craven Cottage é inferior a um por jogo, tendo marcado apenas oito em 10 ocasiões..

Nos seus dois jogos mais recentes como visitante na Premier League, em ambos o Fulham saiu de campo sem balançar as redes, perdendo para Newcastle e Bournemouth.

Somando todas as competições, são apenas dois gols nos últimos quatro jogos fora de casa

Palpite 2 - Chelsea x Fulham - Fulham para não marcar gols: 2.57 na Betano.

Palmer se sobressai em primeira temporada nos Blues

A ascendência de Palmer em pouco tempo de Chelsea chama muita atenção, possuindo oito gols e seis assistências em 20 jogos.

Em 17 aparições na Premier League, sendo 12 como titular, Palmer acerta o alvo em média uma vez por jogo.

Palmer acertou pelo menos um chute na meta adversária em seis dos últimos oito jogos dos Blues por todas as competições.

Palpite 3 - Chelsea x Fulham - Cole Palmer acertar o alvo a qualquer momento: 1.50 na Betano.