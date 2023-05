Palpite: Cerro Porteño x Palmeiras - Copa Libertadores - 24/5/23

O Palmeiras, segundo colocado da chave, viaja até o Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño, na última posição do grupo.

Veja interessantes palpites na Copa Libertadores da América que podem ser feitos nas principais casas de apostas.

Confira dicas de apostas para Cerro Porteño x Palmeiras

Veja os melhores palpites de nossos especialistas para a partida entre Cerro Porteño e Palmeiras, em duelo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores, em 24/5/2023, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai:

Palmeiras para vencer

1.75 na bet365

1.80 na Betano

1.78 na Sportingbet

Mais de 0,5 gol no primeiro tempo

1.40 na bet365

1.44 na Betano

1.37 na Sportingbet

Raphael Veiga para marcar a qualquer momento

3.10 na bet365

3.10 na Betano

3.10 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

Palmeiras invicto há 13 jogos

O Palmeiras não sabe o que é perder desde 5 de abril. Isso aconteceu em sua partida de estreia na fase de grupos da Copa Libertadores da América diante do Bolívar, na altitude de 3,640 de La Paz. Nessa partida em questão, utilizou uma equipe reserva e foi derrotado por 3 a 1.

Em sua caminhada até aqui, sua sequência invicta contabiliza nove vitórias e quatro empates. Iniciou-se com a conquista do estadual, incluiu jogos da Libertadores, da Copa do Brasil e tem como acontecimento mais recente o empate por 0 a 0, contra o Santos, na sétima rodada do Brasileirão.

O jogo contra o Cerro Porteño na segunda rodada da Libertadores está incluso nesta sequência invicta do Palmeiras, na ocasião, a equipe paraguaia até dificultou para o Palmeiras, mas não conseguiu segurar o poderio do Alviverde e foi derrotado de virada, por 2 a 1.

Aposta 1 - Cerro Porteño x Palmeiras - Palmeiras para vencer: 1.75 na bet365, 1.80 na Betano e 1.78 na Sportingbet.

Palmeiras tem bons inícios de partida

Algo que vem sendo recorrente nos jogos do Palmeiras neste ano, é sua eficiência na etapa inicial. Para se ter noção, nos últimos nove jogos da equipe, considerando todas as competições, o Verdão marcou gol no primeiro tempo em sete delas.

No entanto, no empate contra o Santos o Verdão não teve um bom desempenho e passou em branco tanto no primeiro, quanto no segundo tempo. Mas tratando-se de clássico, o que pode se considerar um jogo à parte, isso não deve anular a possibilidade do Alviverde balançar as redes na etapa inicial contra o Cerro.

E se ainda levarmos em conta que o Palmeiras joga visando a liderança do Grupo C, é de se esperar que eles busquem o resultado durante os noventa minutos. E sabendo ainda que a equipe tem um calendário apertado, fazer um resultado na etapa inicial, pode lhe dar o luxo de preservar alguns titulares na segunda etapa.

Aposta 2 - Cerro Porteño x Palmeiras - Mais de 0,5 gols no primeiros tempo: 1.40 na bet365, 1.44 na Betano e 1.37 na Sportingbet.

Raphael Veiga para marcar a qualquer momento

O camisa 23 é um dos principais jogadores do Palmeiras. Os números do atleta com a camisa do Verdão são dignos de todo carinho que o atleta recebe dos torcedores, pois além dos bons números individuais, Veiga conquistou muitos títulos com a equipe Alviverde.

Ao todo, o atleta já soma 213 participações em jogos do Palmeiras, tendo marcado 71 gols e colaborado com 24 assistências. Além disso, o jogador já conquistou nove títulos com a equipe paulista.

Na temporada atual, Veiga participou de 23 jogos do Palmeiras, e desses, anotou 11 gols e deu 6 assistências. A média de bolas na rede do atleta nesta temporada é de 0,47. No entanto, o que de fato nos faz acreditar em ao menos um gol do meia, é que ele é o cobrador de pênaltis oficial do Palmeiras, e além disso, tem bons arremates a longa distância.

Aposta 3 - Cerro Porteño x Palmeiras - Raphael Veiga para marcar a qualquer momento: 3.10 na bet365, 3.10 na Betano e 3.10 na Sportingbet.