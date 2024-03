Palpite Brentford x Manchester United - Premier League - 31/3/24

Os donos da casa visam colocar ponto final em uma sequência negativa que já dura mais de um mês e meio.

Por outro lado, os visitantes podem chegar a 50 pontos na temporada em caso de triunfo.

Confira a nossa seleção de palpites para o duelo entre Manchester United e Brentford no GTech Community Stadium.

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.50 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Ivan Toney 2.40 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Rasmus Hojlund 2.40 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Média superior a três gols por jogo

O torcedor do Brentford está acostumado a jogos com placares altos no GTech Community Stadium nesta temporada.

Em 14 jogos em casa, as partidas do Brentford possuem 53 gols, sendo 24 da equipe de Thomas Frank e 29 dos times visitantes.

Ambas as equipes balançaram as redes em 12 das 14 partidas que as Abelhas realizaram em seus domínios na Premier League.

Palpite 1 - Brentford x Manchester United - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.50 na Betano.

Ivan Toney vem de boa oportunidade na Inglaterra

Sem Harry Kane, que lidou com um problema no tornozelo nesta última Data Fifa, Gareth Southgate deu oportunidades para Ollie Watkins e Ivan Toney.

O centroavante do Brentford foi titular contra a Bélgica e deixou o seu marcando de pênalti em empate por 2-2 no Wembley Stadium.

Toney tem sido efetivo atuando em casa pelo Brentford, marcando em duas de suas últimas quatro aparições no GTech Community Stadium.

Palpite 2 - Brentford x Manchester United - Ivan Toney marcar a qualquer momento: 2.40 na Betano.

Hojlund é o artilheiro do Man. United na Premier League

Tendo recentemente voltado aos gramados após um período de ausência por lesão, o centroavante dinamarquês segue como principal goleador da equipe de Erik ten Hag.

Hojlund balançou as redes em sete ocasiões, mesmo número de Scott McTominay e Marcus Rashford.

Contudo, Hojlund chegou a esta marca no menor número de jogos, tendo atuado em 20 partidas pelo Man. United na Premier League.

Palpite 3 - Brentford x Manchester United - Rasmus Hojlund marcar a qualquer momento: 2.40 na Betano.