Palpite Bragantino x Flamengo - Campeonato Brasileiro - 4/5/24

O Rubro-Negro Carioca visita o Estádio Nabizão para enfrentar o Bragantino, um de apenas dois invictos já com quatro jogos realizados no Brasileirão.

Aqui estão nossos palpites para esse embate entre Massa Bruta e Mengão neste sábado (4).

Aposta Palpite Odd Resultado (chance dupla) Vitória do Bragantino ou empate 1.62 na Betano Total de gols Dois ou menos 1.72 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Vitinho 5.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Histórico recente favorece mandante nesse duelo

Nas duas últimas edições do Brasileirão, o time atuando em casa levou a melhor nesse confronto entre Bragantino e Flamengo.

Os dois confrontos mais recentes entre o Massa Bruta e o Mengão em Bragança Paulista terminaram com triunfo do Bragantino.

Ademais, o time de Bragança Paulista carrega bons números em casa, independente de qual seja seu oponente, possuindo cinco vitórias consecutivas em seus domínios.

Palpite 1 - Bragantino x Flamengo - Vitória do Bragantino ou empate: 1.62 na Betano.

Forte pilar defensivo em ambos os lados desse duelo

Bragantino e Flamengo ambos limitaram seus oponentes a no máximo um gol no Brasileirão em três de sus quatro jogos na competição.

O Mengão só foi sofrer mais do que um gol em partida da Série A na quarta rodada, derrota por 2-0 para o Botafogo. Já o Bragantino não é vazado múltiplas vezes desde o dia 13 de abril, empate por 2-2 com o Fluminense..

Inclusive, novamente olhando para o retrospecto neste duelo, o Bragantino manteve um clean sheet nas duas últimas partidas em casa com o Mengão.

Palpite 2 - Bragantino x Flamengo - Dois gols ou menos: 1.72 na Betano.

Ponta do Bragantino já iguala números de 2023

Um dos grandes destaques do Bragantino neste início de Brasileirão é o ponta Vitinho, que já igualou o seu número de contribuições para gols de um ano atrás.

Atuando nos quatro jogos do time de Bragança Paulista na Série A, dois como titular e dois saindo do banco, Vitinho tem dois gols e duas assistências.

As duas vitórias do time de Pedro Caixinha vieram com gols de Vitinho. O camisa 28 marcou o gol de desempate no triunfo por 2-1 contra o Vasco e o único tento no 1-0 diante do Corinthians.

Palpite 3 - Bragantino x Flamengo - Vitinho marcar a qualquer momento: 5.00 na Betano.