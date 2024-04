Palpite Bragantino x Vasco - Campeonato Brasileiro - 17/4/24

Em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Bragantino recebe o time do Vasco.

O duelo está marcado para o dia 17 de abril (quarta-feira), no Nabizão, em Bragança Paulista. Com isso, nossos editores analisaram o retrospecto das equipes e trouxeram palpites para este confronto. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Vasco vence 4.35 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.91 na Betano Equipe com mais cartões Vasco 1.91 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Vasco busca sua segunda vitória

O Vasco, que lutou para evitar o rebaixamento na última temporada, inicia esta temporada com entusiasmo. Seu resultado positivo no primeiro jogo mostra a abordagem séria que o time adotará neste campeonato.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, teve uma temporada razoável até agora, sendo eliminado nas fases eliminatórias do Paulistão e da pré-Libertadores.

Outro ponto importante a se considerar, é que em três confrontos contra times cariocas neste ano, o Massa Bruta não conseguiu vencer nenhuma vez (dois empates e uma derrota).

Palpite 1 - Bragantino x Vasco - Vasco vence: 4.35 na Betano.

Ambos vem participando de jogos movimentados

Nas três partidas nas quais o Red Bull Bragantino enfrentou times do Rio de Janeiro nesta temporada, ambas as equipes conseguiram marcar gols.

Outro ponto de destaque é que nos duelos da primeira rodada em que esses times participaram, os confrontos de ambos terminaram com gols dos dois lados.

O grupo de Pedro Caixinha ficou no empate por 2 a 2 com o Fluminense, fora de casa, enquanto o Vasco, atuando como mandante, venceu o Grêmio por 2 a 1.

Palpite 2 - Bragantino x Vasco - Sim para ambos marcam: 1.91 na Betano.

Pode ser um jogo de muitas faltas

O Massa Bruta e o Gigante da Colina, de certa forma, encaram esta competição com metas semelhantes: ambos buscam garantir vagas em torneios continentais.

Dessa forma, mesmo sendo um confronto da segunda rodada, os clubes podem encará-lo como um jogo direto na busca de seus objetivos, o que pode intensificar a disputa e gerar muitas reclamações.

No último embate do Vasco, contra o Tricolor Gaúcho, foram mostrados quatro cartões amarelos, todos para jogadores do Cruzmaltino.

Palpite 3 - Bragantino x Vasco - Vasco para receber mais cartões: 1.91 na Betano.