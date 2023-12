Palpite Braga x Benfica - Campeonato Português - 17/12/23

Em final de semana de grandes jogos no futebol português, Braga e Benfica se enfrentam em confronto direto pelas primeiras posições.

São várias as similaridades entre estes dois times. Além de campanhas bem parecidas no campeonato nacional, ambos se classificaram para a Europa League, terminando em terceiro nos seus grupos da Champions.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Braga 2.95 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 1.52 na Betano Resultado (chance dupla) e total de gols Vitória do Braga ou empate e partida com pelo menos dois gols 1.95 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Veja oferta exclusiva com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Conheça o código Stake

Retrospecto nos últimos anos favorece o Braga

Nos confrontos mais recentes entre estas equipes no Estádio Municipal de Braga, os donos da casa levaram a melhor.

Nas quatro partidas mais recentes com mando do Braga, foram três vitórias dos donos da casa, além de um empate no qual o Benfica acabou eliminando na disputa de pênaltis.

O Braga também chega neste jogo com uma sequência de oito jogos sem perder nesta temporada, acumulando sete triunfos e um empate.

Palpite 1 - Braga x Benfica - Vitória do Braga: 2.95 na Betano.

Mandantes com média de gols alta

Nenhum time marcou mais vezes do que os 36 gols do Braga no atual Campeonato Português,

Este bom desempenho ofensivo, porém, não se repete no lado defensivo. Os 20 gols que o Braga representam a pior marca na primeira metade da tabela.

A defesa, porém, não tem a mesma efetividade, sofrendo 20 gols em 13 jogos, a pior marca entre os nove primeiros colocados.

Nenhuma equipe proporciona jogos com tantos gols quanto o Braga. Ambos os times marcaram em quatro dos últimos cinco jogos do atual quarto colocado da Primeira Liga.

Palpite 2 - Braga x Benfica - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.52 na Betano.

Benfica lidando com inconsistência

O time de Roger Schmidt se garantiu na Europa League ao vencer o Salzburg por 3-1 em seu último jogo.

Entretanto, anteriormente a este triunfo, o Benfica já acumulava três jogos sem uma vitória, todos empates.

As duas rodadas mais recentes do Campeonato Português terminaram com empates para o Benfica, contra Moreirense e Farense.

Além destes dois empates pelo campeonato nacional, o Benfica também teve um 3-3 com a Inter de Milão na Champions League.

Ao todo, três dos últimos quatro jogos do Benfica terminaram com pelo menos dois gols.

Palpite 3 - Braga x Benfica - Vitória do Braga ou empate e partida com pelo menos dois gols: 1.95 na Betano.