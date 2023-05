Palpite: Botafogo x Corinthians – Brasileirão Série A – 11/5/23

Confira as melhores odds para o jogo entre o Botafogo e o Corinthians pela quinta rodada do Brasileirão - Série A.

Esta quinta-feira, 11 de maio, o Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, será palco desta partida entre Botafogo e Corinthians.

A bola vai rolar a partir das 19h30 pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, opondo o líder a um dos últimos seis colocados da competição.

O Alvinegro da Estrela Solitária espera estender seu bom momento e quebrar um tabu contra o rival paulista que venceu os três últimos encontros entre ambos.

Dicas de apostas Botafogo x Corinthians – Brasileirão Série A – 11/5/23

Nosso especialista em apostas de futebol oferece três dicas de apostas e palpites para o confronto entre Botafogo e Corinthians pelo Brasileirão - Série A.

Botafogo para vencer o jogo

1.95 na bet365

2.00 na Sportingbet

2.00 na Betano

Ambas as equipes marcam

1.95 na bet365

1.95 na Sportingbet

1.98 na Betano

Menos de 2.5 gols

1.66 na bet365

1.63 na Sportingbet

1.65 na Betano

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Duelo de alvinegros

O Glorioso está com 100% de aproveitamento no Brasileirão e lidera a tabela, enquanto o Timão ocupa a 15ª posição e precisa pontuar para se distanciar do Z-4.

No Engenhão, os comandados de Luís Castro são favoritos à vitória, algo a que estão habituados, já que há 14 partidas que não sabem o que é perder, com um total de 11 vitórias e três empates no percurso.

Já o Alvinegro do Parque São Jorge conseguiu os três pontos em apenas três dos últimos dez jogos, em todas as competições e terá dificuldades em quebrar o ritmo do Fogão, especialmente frente à sua torcida.

Aposta 1 - Botafogo x Corinthians - Botafogo para vencer: 1.95 na bet365, 2.00 na Sportingbet e 2.00 na Betano.

Redes vazadas

O Fogão marcou em 11 de seus últimos 12 jogos, por isso ninguém duvida que vá marcar de novo nesta partida.

No entanto, o time carioca também tem sofrido gols, sendo vazado quatro vezes em quatro jogos do Brasileirão.

Considerando que o Timão marcou pelo menos um gol em seus últimos cinco jogos em todas as competições, eles devem conseguir estender essa série.

Aposta 2 - Botafogo x Corinthians - Ambas as equipes marcam: 1.95 na bet365, 1.95 na Sportingbet e 1.98 na Betano.

Timão deve ser cuidadoso na estratégia

Considerando o desempenho das últimas partidas, se espera que seja o Botafogo a impôr o ritmo e que consiga balançar as redes na primeira parte, com odds de 1,44 na bet365.

Mas o Corinthians precisa de um bom resultado e por isso deve tentar fechar na defesa e apostar em saídas no contra-ataque.

Ou seja, não se espera uma festa de gols e vale notar que seis dos últimos oito duelos entre estes times não atingiram a marca de três gols.

Aposta 3 - Botafogo x Corinthians - Menos de 2.5 gols: 1.66 na bet365, 1.63 na Sportingbet e 1.65 na Betano.