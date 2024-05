Palpite Botafogo-SP x Palmeiras - Copa do Brasil - 23/5/24

Protagonizando um duelo de paulistas nesta terceira fase da competição nacional, o Verdão vai a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo-SP.

A vantagem do confronto está do lado visitante, mas a equipe do interior paulista conta com o apoio de sua torcida em busca de uma reviravolta.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do Palmeiras 1.50 na Betano Ambas as equipes receberem dois ou mais cartões Sim 1.70 na Betano Total de gols de uma equipe Botafogo não marcar 1.85 na Betano

Série invicta do Verdão como visitante

Os comandados de Abel Ferreira não tropeçam atuando fora de casa desde sua derrota no jogo de ida da decisão do Paulistão.

Longe do seu melhor início no Brasileirão, o Verdão tem somado a maioria de seus pontos como visitante, conquistando suas únicas duas vitórias na competição longe de seus domínios.

Falando em vitórias, o Botafogo-SP vive uma seca delas, acumulando seis partidas sem vencer. No seu jogo mais recente, a equipe do interior paulista tomou 4-0 do Goiás fora de casa.

Palpite 1 - Botafogo-SP x Palmeiras - Vitória do Palmeiras: 1.50 na Betano.

Múltiplos cartões são rotineiros para ambos os times

A equipe de Ribeirão Preto realizou 10 jogos por todas as competições desde o início de março. Em cada uma dessas partidas o Botafogo-SP recebeu múltiplos cartões amarelos.

O Palmeiras também não é estranho a advertências durante os jogo. Os 22 cartões recebidos pelo Verdão na Série A representam a maior marca da competição.

Nos dois confrontos anteriores entre Botafogo-SP e Palmeiras, as duas equipes receberam múltiplos cartões.

Palpite 2 - Botafogo-SP x Palmeiras - Sim para ambas as equipes receberem dois ou mais cartões: 1.70 na Betano.

Pior ataque da Série B em campo

Somando apenas quatro pontos sem vencer em seis rodadas, o Botafogo-SP se encontra na zona de rebaixamento da segunda divisão.

Ofensivamente o trabalho do time de Ribeirão Preto é fraquíssimo, anotando apenas dois gols, pior marca da competição.

Na partida de ida desta fase da Copa do Brasil o Botafogo-SP marcou um gol, mas foi derrotado por 2-1. Este gol foi o primeiro do Pantera em duelos contra o Verdão desde 2014. No total, foram oito jogos seguidos sem marcar contra o Palmeiras.

Palpite 3 - Botafogo-SP x Palmeiras - Botafogo-SP não marcar: 1.85 na Betano.

