Palpite Botafogo x São Paulo - Copa Libertadores - 18/9/24

Pelo jogo de ida das quartas de final, um duelo brasileiro: o Botafogo recebe o São Paulo.

O confronto entre esses times está marcado para quarta-feira (18 de setembro), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, localizado no Rio de Janeiro. Confira a seguir as dicas e análises de nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 1.80 na Parimatch Escanteios Mais/Menos Menos de 9,5 1.72 na Parimatch Cartões Mais/Menos Mais de 5,5 1.83 na Parimatch

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Parimatch.

Botafogo está em um momento excelente

O Glorioso está na competição desde a pré-Libertadores, e em todo momento se mostrou altamente competitivo para lutar pelo título.

Um de seus principais testes foi eliminar o Palmeiras na fase anterior, resultado que deixou a equipe ainda mais empolgada neste torneio continental.

O São Paulo, ainda que seja um time forte, perdeu seus últimos três confrontos contra o Botafogo atuando no Nilton Santos. Sendo assim, os cariocas, em casa, são favoritos.

Palpite 1 - Botafogo x São Paulo - Botafogo vence: 1.80 na Parimatch.

O histórico recente indica poucos escanteios

Ao analisar os dois encontros mais recentes entre o Glorioso e o Soberano, será visto que ambas as partidas tiveram um número reduzido de tiros de canto.

Nesses dois jogos, ambos realizados neste ano, tiveram 8 e 7 escanteios, respectivamente, o que indica uma média de 7,5 por partida.

Dessa forma, considerando ainda que o São Paulo cogita ser relevante um empate, as equipes devem agir com muita cautela nessa partida, podendo deixar a média de tiros de canto abaixo de dez.

Palpite 2 - Botafogo x São Paulo - Menos de 9.5 escanteios: 1.72 na Parimatch.

Muitos cartões podem ser apresentados

Este é um jogo de suma importância para os dois clubes, com isso, pode ser um duelo muito disputado e com muitas faltas marcadas.

Além da relevância da partida, é válido observar que nos últimos seis jogos entre esses times, em todos eles houve pelo menos 5 cartões.

Nesse recorte, foram mostrados 35 cartões, indicando uma média elevada de 5,8 por partida.

Palpite 3 - Botafogo x São Paulo - Mais de 5,5 cartões: 1.83 na Parimatch.