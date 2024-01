Palpite Botafogo x Portuguesa-RJ - Campeonato Carioca - 30/1/24

Pela quinta rodada do Campeonato Carioca, Botafogo e Portuguesa-RJ terão seus caminhos cruzados.

O confronto acontece no dia 30 de janeiro (terça-feira), no Engenhão, Rio de Janeiro.

Confira, portanto, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este importante duelo do Cariocão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 1.50 na Betano Ambos marcam Sim/Não Não 1.53 na Betano Gols Mais/Menos Menos de 2,5 1.65 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Aproveite o bônus com o código promocional Betano

Descubra como funciona o código bônus bet365

Veja como usar o promocode Betmotion

Botafogo permanece entre os líderes

O Botafogo chega para este compromisso vindo de uma importante vitória sobre o Sampaio Corrêa na rodada passada.A vitória por 2 a 0 foi conquistada após uma derrota de 1 a 0 para o Boavista.

Nesta temporada, atuando em casa, o Botafogo mantém um retrospecto excelente. São três vitórias em três jogos, o que lhe mantém com 100% de aproveitamento no Engenhão.

Do outro lado, a Portuguesa-RJ fez ainda apenas um jogo como visitante. Na ocasião, o time foi derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense.

Palpite 1 - Botafogo x Portuguesa-RJ - Botafogo vence: 1.50 na Betano.

Botafogo é dono da melhor defesa do campeonato

Como mencionado, o Botafogo venceu todos os seus jogos que disputou com o mando de campo a seu favor. Além disso, um ponto interessante é que o Fogão não sofreu nenhum gol como mandante.

O único gol que o time sofreu no ano foi em sua partida mais recente, quando foi derrotado, fora de casa, pelo Boavista. O placar foi de 1 a 0. Tendo sido vazado apenas uma vez, a equipe detém o posto de melhor defesa do campeonato.

Ainda, é válido mencionar que nos quatro jogos do Fogão neste campeonato estadual, todos esses duelos terminaram com apenas uma equipe marcando gols.

Palpite 2 - Botafogo x Portuguesa-RJ - Não para ambos marcam: 1.53 na Betano.

Não é esperado um jogo com muitos gols

Analisamos os resultados das partidas finais da temporada 2023 e iniciais de 2024. Em sete dos últimos oito jogos do Botafogo, foram registrados menos de 2,5 gols.

O único confronto nesse período que ultrapassou essa marca foi na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2023. No jogo, o Botafogo perdeu, por 3 a 1, do Internacional, no Beira-Rio.

Além disso, destaca-se que três dos quatro jogos disputados pela Portuguesa-RJ nesta edição do Carioca terminaram com um placar inferior a três gols.

Palpite 3 - Botafogo x Portuguesa-RJ - Menos de 2,5 gols: 1.65 na Betano.