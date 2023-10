Palpite Botafogo x Cuiabá - Campeonato Brasileiro - 29/10/23

Confira os melhores palpites para apostar no jogo Botafogo x Cuiabá, no Campeonato Brasileiro 2023.

Sem atuar na última rodada por ter seu jogo adiado, o Fogão retorna aos gramados neste domingo (29), após assistir uma série de resultados favoráveis no último meio de semana. Tanto o Bragantino como o Flamengo tropeçaram na 29ª rodada.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado e total de gols Vitória do Botafogo e partida com pelo menos dois gols 1.91 na Betano Resultado do 2º tempo Vitória do Botafogo 1.85 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Tiquinho Soares 2.00 na Betano

Cuiabá falha como visitante

O Botafogo apresenta um dos cenários mais hostis para equipes visitantes neste Brasileirão. O Cuiabá não inspira tremenda confiança em conquistar um bom resultado no Nilton Santos.

O Cuiabá foi derrotado nas suas três últimas partidas fora de casa contra uma equipe da primeira metade da tabela, e em duas das três, sofreu dois gols.

A última vitória do Dourado como visitante, enfrentando uma equipa que ocupa as 10 primeiras posições, aconteceu no meio de julho, quando derrotou o Fortaleza por 1-0 na Arena Castelão. Sendo assim, nosso palpite é que o Botafogo vença e que o jogo contra o Cuiabá tenha, pelo menos, 2 gols.

Palpite 1 Botafogo x Cuiabá - Vitória do Botafogo e partida ter pelo menos dois gols:1.91 na Betano.

Fogão se impõe no segundo tempo

O Botafogo obteve 35 dos 42 pontos que disputou como mandante, e não poderia ser diferente com um desempenho tão excelente em todas as fases do jogo.

Nestes 14 jogos em casa, o Fogão só sofreu sete gols e marcou 29. Destes 29 que fez, a maioria veiono segundo tempo, na qual sua média de gols é de 1.29, subindo de 0.79 no primeiro tempo.

Defensivamente, o Botafogo só sofreu um gol nestas 14 partidas com o apoio de sua torcida, segurando o seu oponente sem marcar no segundo tempo em 13 dos 14 jogos.

Palpite 2 - Botafogo x Cuiabá - Botafogo para vencer o 2º tempo: 1.85 na Betano.

Artilheiro da competição em campo

Mesmo tendo perdido um período com lesão, Tiquinho Soares mantém uma boa liderança como principal marcador da Série A. O centroavante do Fogão tem 16 gols, três a mais do que Marcos Leonardo.

Tiquinho tem se provado decisivo nas últimas rodadas, tendo balançado as redes em três dos últimos quatro jogos do Botafogo.

O Fogão vem de dois empates em casa por 1-1, ambos com gols de Tiquinho Soares. Por isso, um dos melhores palpites é que Tiquinho Soares marque um gol a qualquer momento.

Palpite 3 - Botafogo x Cuiabá - Tiquinho Soares marcar a qualquer momento: 2.00 na Betano.