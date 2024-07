Palpite Botafogo x Bahia - Copa do Brasil - 31/07/24

Sem necessariamente atravessar os seus melhores momentos na temporada, longe disso, o Fogão e o Tricolor Baiano se enfrentam no Estádio Nilton Santos.

As duas equipes não se encontram em um duelo eliminatório desde 2018, na época o Bahia eliminou o Botafogo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Momentos ruins, mas em circunstâncias diferentes

Além do fato da sequência sem vencer do Bahia ser de quatro jogos, o dobro do período do Botafogo, essas duas equipes atuaram diante de adversários de diferentes níveis.

O Fogão empatou contra o São Paulo no MorumBis, onde poucas equipes encontraram sucesso, já sua derrota mais recente veio contra o Cruzeiro, possivelmente o time em melhor fase neste momento da temporada.

A sequência sem vencer do Bahia veio diante de equipes brigando na parte de baixo da tabela, sem contar que fora de casa os comandados de Rogério Ceni venceram apenas dois de 10 jogos na Série A.

Defesas não passam um alto nível de segurança

Nesses dois jogos mais recentes, nos quais somou apenas um ponto, o Botafogo foi vazado cinco vezes, sofrendo mais do que um quarto de todos os seus gols concedidos no Brasileirão.

O retrospecto do Bahia como visitante é muito inferior aos seus números em casa, mas isso acontece mesmo com um ataque similar. O Tricolor Baiano tem 15 gols em 10 jogos como mandante e 14 no mesmo número de partidas fora de casa.

A diferença aparece na defesa, sofrendo 17 gols fora de casa, 10 a mais do que na Fonte Nova. Os comandados de Rogério Ceni foram vazados em todos os seus jogos fora de casa na Série A e só ficaram sem marcar em um.

Duelo de opostos no quesito disciplinar

Apenas o São Paulo foi advertido mais vezes do que o Botafogo no Brasileirão se tratando de cartões amarelos.

Possuindo uma média de 2.9 cartões amarelos por partida, a equipe comandada por Artur Jorge já acumulou 58 ao longo da competição.

Visitando o Fogão nesta terça-feira (30), o Bahia é o segundo time que menos recebeu cartões amarelos na Série A, apenas 45.

