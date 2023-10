Palpite Botafogo x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 21/10/23

Saiba os melhores palpites para o jogo Botafogo x Athletico-PR, no Campeonato Brasileiro 2023.

Ambos vindo de vitória neste retorno após a Data Fifa, Fogão e Furacão se encontram no Estádio Nilton Santos, em um duelo que foi bem comum nesta temporada.

Esta será a quarta partida entre Botafogo e Athletico-PR, que se enfrentaram também pela Copa do Brasil, além do duelo do primeiro turno neste Brasileirão.

Os especialistas em apostas da Goal selecionaram odds para este confronto.

Aposta Palpite Odd Resultado (Chance dupla) Empate ou vitória do Athletico-PR 1.93 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Júnior Santos 4.50 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.02 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Furacão domina duelos recentes

O Athletico-PR é uma de poucas equipes no Brasil, que pode afirmar ter derrotado o Botafogo nesta temporada em múltiplas ocasiões, feito que o Flamengo também conseguiu

Quando se enfrentaram no primeiro turno na Arena da Baixada, o Furacão conquistou os três pontos, com uma vitória por 1-0.

No duelo das oitavas de final da Copa do Brasil, o mandante levou a melhor em cada encontro, com o Athletico-PR vencendo a disputa por pênaltis, em pleno Engenhão.

O Furacão só perdeu um de seus seis últimos jogos como visitante, incluindo vitórias contra adversários de peso, derrotando Flamengo, e na última rodada o Grêmio

Palpite 1 - Botafogo x Athletico-PR - (Chance dupla) Empate ou vitória do Athletico-PR: 1.93 na Betano.

Camisa 37 do Fogão vem com atuações decisivas

Nenhum atleta do Botafogo merece mais destaque pelas vitórias da equipe nas duas últimas rodadas do que o camisa 37, Júnior Santos.

Júnior Santos balançou as redes uas vezes em jogadas indifviduais de excelente qualidade, sendo crucial para a vitória por 2-1 diante do Coelho.

Da mesma forma, Júnior Santos também foi um nome essencial para o triunfo contra o Fluminense na rodada retrasada. O camisa 37 marcou o seu, e distribuiu uma assistência no triunfo por 2-1.

Palpite 2 - Botafogo x Athletico-PR - - Júnior Santos para marcar a qualquer momento: 4.50 na Betano.

Jogos do Furacão tem média de gols alta

Nenhuma equipe na primeira metade da tabela proporcionou jogos com tantos gols quanto o Athletico-PR. Após 27 rodadas, o Furacão marcou 40 gols e sofreu 31.

Nos últimos oito jogos do Athletico-PR, em seis ocasiões ambas as equipes deixaram o campo marcando pelo menos uma vez.

O adversário do Furacão tem excelente retrospecto como mandante, tendo marcado 28 gols em apenas 13 jogos em casa.

Palpite 3 - Botafogo x Athletico-PR - Ambas as equipes marcarem: 2.02 na Betano.