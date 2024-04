Palpite Borussia Dortmund x PSG - Champions League - 1/5/24

Válido pela partida de ida das semifinais, a equipe alemã do Borussia Dortmund recebe os franceses do Paris Saint-Germain.

O duelo está programado para acontecer no dia 1º de maio (quarta-feira), no Signal Iduna Park, em Dortmund. Confira a seguir a análise de nossa equipe editorial com as principais dicas de apostas para este grande confronto.

Aposta Palpite Odd Chance dupla Paris Saint-Germain ou Empate 1.47 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 1.53 na Betano Jogador a marcar Mbappé a qualquer momento 1.83 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Paris Saint-Germain almeja título inédito

O PSG, recém-campeão do Campeonato Francês, tem agora seus objetivos direcionados exclusivamente para a Champions League, torneio que nunca conquistou.

Ainda que jogue longe de seus domínios nesta partida de ida, o clube de Paris aparece com probabilidades de 39% de vitória e 26% de empate, ou seja: 65% de chance de não perder.

Vale mencionar também que atuando como visitante na Ligue 1, o PSG realizou quinze jogos. Desses, venceu onze e empatou quatro, não sendo derrotado ainda nenhuma vez.

Gols são esperados no duelo

Na Liga dos Campeões, a média de gols em jogos envolvendo equipe alemã é de 2,4 por jogo. Foram quinze a favor e nove contra, isso em dez jogos disputados.

Enquanto isso, a média do time francês neste torneio está estabelecida em 3,2, visto que no total de seus dez jogos foram anotados 32 gols.

Nesse sentido, com uma alta média de gols em partidas que envolvem essas equipes, acreditamos ser prudente imaginar uma partida na qual o total de bolas na rede seja superior a dois.

Mbappé está na disputa pela artilharia

Com oito gols marcados no torneio, Kylian Mbappé é atualmente o principal goleador da Liga dos Campeões. Está a frente de Harry Kane (Bayern de Munique) por um tento de diferença.

Com os dois gols que o jovem francês anotou em cima do Barcelona na partida de volta da fase anterior, o jogador entrou no top10 dos maiores artilheiros da história da competição, com 48.

Outro ponto importante para ser observado, é que Mbappé já marcou contra o Dortmund nesta temporada. Anotou de pênalti em um confronto da fase de grupos da própria UCL.

