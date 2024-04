Palpite Bolívar x Flamengo - Copa Libertadores - 24/4/24

Atuando pela rodada três da fase de grupos da Libertadores, o Bolívar, da Bolívia, recebe o Flamengo.

O confronto acontece no dia 24 de abril (quarta-feira), no Hernando Siles Stadium, em La Paz. Com isso, nossa equipe editorial trouxe algumas dicas de apostas para este duelo. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado Flamengo vence 2.85 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.60 na Betano Metade com mais gols Segundo tempo 1.93 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Flamengo segue invicto na temporada

O time flamenguista segue invicto na temporada. A equipe comandada por Tite realizou 21 partidas no ano, das quais venceu 14 e empatou sete.

Para este jogo de quarta-feira, o Flamengo, ainda que jogue como visitante, tem amplo favoritismo. Isso pode ser respaldado pelo seu ótimo momento, no qual ataque e defesa funcionam bem.

O Bolívar, por sua vez, perdeu nas quartas de final do Campeonato Boliviano para o Club Deportivo San Antonio por 2 a 1 no agregado, sendo assim, esse baque pode abalar o time psicologicamente.

Palpite 1 - Bolívar x Flamengo - Flamengo vence: 2.85 na Betano.

Ambos buscam pontuar

A partida válida pela terceira rodada coloca frente a frente os dois líderes da chave E, ambos com quatro pontos. Dessa forma, quem vencer pode se isolar na liderança do grupo.

Nesse sentido, embora o Flamengo nesta temporada tenha demonstrado um forte poder defensivo, o Bolívar, por jogar em casa, pode ser altamente perigoso.

É válido considerar ainda que em dois dos três últimos jogos do Flamengo, ambas as equipes marcaram gols.

Palpite 2 - Bolívar x Flamengo - Sim para ambos marcam: 1.60 na Betano.

A altitude pode gerar desgaste no segundo tempo

Com 3.640 metros de altitude, o estádio Hernando Siles é um dos mais altos desta edição da Libertadores, sendo um desafio para equipes visitantes que jogam lá.

Este tipo de estádio costuma gerar muito cansaço aos atletas. Com isso, o desgaste pode ser maior, tornando o segundo tempo da partida um jogo altamente dificultoso para marcação.

Sendo assim, com ambos buscando um triunfo nesta partida e considerando o cenário do jogo, a segunda etapa pode claramente ser o tempo com mais gols neste duelo.

Palpite 3 - Bolívar x Flamengo - Segundo tempo com mais gols: 1.93 na Betano.