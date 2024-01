Palpite Boavista x Botafogo - Campeonato Carioca - 24/1/24

Pela terceira rodada do Campeonato Carioca, Boavista e Botafogo terão seus caminhos cruzados

O confronto acontece no dia 24 de janeiro (quarta-feira), no Eucyzão, em Saquarema.

A partir da análise de nossos editores, confira a seguir os prognósticos e os palpites para este importante duelo do Cariocão 2024.

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence Ambos marcam Sim/Não Não Gols Mais/Menos Menos de 2,5

Botafogo embalado por duas vitórias seguidas

Ainda em processo de "cicatrização" de sua perda do título do Brasileirão de 2023, o Botafogo chegou para a temporada de 2024 focado em reiniciar seu processo rumo a conquistas.

Em suas duas primeiras partidas no Campeonato Carioca, o time comandado por Tiago Nunes venceu seus dois jogos. Inicialmente triunfou sobre a equipe do Madureira por 1 a 0, depois disso superou o Bangu, por 2 a 0.

O time do Boavista, por sua vez, perdeu seu primeiro jogo, contra o Vasco da Gama, mas alcançou uma vitória em seu último jogo, diante do Volta Redonda. Assim, demonstra certo equilíbrio.

Botafogo vence

Defesa do Fogão vem mostrando segurança

Além de ter iniciado sua campanha neste Campeonato Carioca com duas vitórias seguidas, um ponto interessante para o Botafogo é a sua consistência defensiva.

Embora o time não tenha se deparado com testes muito complexos e tenha jogado como mandante nas duas partidas iniciais, a equipe conseguiu deixar o gramado sem ser vazada.

Ainda, para dar embasamento para esse palpite, é importante também considerar que no jogo mais recente do Boavista contra um dos quatro grandes, a equipe não conseguiu marcar nenhum gol contra o Vasco.

Não para ambos marcam

Botafogo vem participando de jogos com poucos gols

Calculando os resultados dos jogos finais da temporada 2023 com os inicias de 2024, notamos que em cinco das últimas seis partidas do Fogão, todos eles tiveram menos de 2,5 gols.

Nesse recorte, o único jogo que teve mais de três gols foi na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Botafogo perdeu por 3 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio.

Enquanto isso, vale observar também que Boavista vem de um duelo que houve cinco gols. Contudo, agora a equipe pode ter maiores dificuldades para superar a defesa do Glorioso.

Menos de 2,5 gols