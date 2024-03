Palpite Bayern x Lazio - Champions League - 5/3/24

Pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, a equipe alemã do Bayern de Munique recebe os italianos da Lazio.

O confronto acontece no dia 5 de março (terça-feira), na Arena de Munique, em Munique. Confira, a partir da análise de nossos editores, os principais palpites para este confronto.

Aposta Palpite Odd Classificação Bayern de Munique no tempo regulamentar 1.76 na KTO Gols Mais/Menos Bayern de Munique mais de 3,5 3.60 na KTO Jogador a marcar Harry Kane a qualquer momento 1.58 na KTO

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da KTO.

Os bávaros precisam reverter a desvantagem

O Bayern de Munique, que soma seis títulos da Champions League em seu histórico, inegavelmente é uma das equipes mais tradicionais neste torneio continental.

E essa experiência dos alemães, que já protagonizaram viradas históricas, pode ser considerada uma força importante para a equipe reverter o placar desvantajoso da primeira rodada.

Porém, o que nos faz acreditar na classificação do Bayern tem muito a ver com seu desempenho como mandante: em doze jogos na Bundesliga a equipe venceu dez, e em três partidas na Allianz Arena, o time venceu duas.

Palpite 1 - Bayern de Munique x Lazio - Bayern se classifica: 1.76 na KTO.

O ataque mais potente do futebol alemão

Um dos pontos fortes do Bayern de Munique nesta temporada tem sido o seu forte desempenho ofensivo. O time ostenta o melhor ataque do Campeonato Alemão, tendo marcado 65 gols em 24 jogos.

Ainda é importante analisar que atuando na liga nacional como mandante, o time comandado por Thomas Tuchel foi às redes em 39 oportunidades, tendo realizado doze jogos (média de 3,25 por partida).

Dessa maneira, considerando que apenas uma vitória interessa ao clube de Munique, não é nenhum exagero acreditar que essa média possa ser elevada nesta partida de terça-feira.

Palpite 2 - Bayern de Munique x Lazio - Bayern mais de 3,5 gols: 3.60 na KTO.

Kane é um dos goleadores da temporada

O ataque do Bayern de Munique vem sendo um dos mais efetivos da Europa, e muito desses números vantajosos relacionados ao saldo de gols tem a ver com Harry Kane.

O atleta inglês soma quatro gols marcados nesta edição da Champions. Sendo assim, Kane se coloca na segunda posição da lista geral de artilheiros do campeonato.

Na Bundesliga, o atleta tem uma média interessante: 24 partidas e 27 gols marcados, sendo o atleta das principais ligas europeias com mais gols marcados. Nesse sentido, parece viável acreditar que ele possa marcar a qualquer momento.

Palpite 3 - Bayern de Munique x Lazio - Kane marca a qualquer momento: 1.58 na KTO.