Palpite Bayern x Real Madrid - Champions League - 30/4/24

Realizando um confronto com 20 títulos da maior competição de clubes do mundo, Real e Bayern batalham por uma vaga na finalíssima em Wembley.

O primeiro desses dois confrontos pesadíssimos ocorrerá na Allianz Arena. Confira nossos palpites para esta semifinal da Champions League.

Aposta Palpite Odd Ambas as equipes marcam Sim 1.53 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Harry Kane 2.05 na Betano Total de chutes no jogo 27 ou mais 1.75 na Betano

Vinte jogos, gols em dezoito deles

Bayern de Munique e Real Madrid em diversos pontos têm demonstrado sua capacidade ofensiva nesta Champions League. Por esse motivo, entre outros, ambas estão aqui brigando por um lugar na final.

O Real Madrid marcou pelo menos um gol em todos os seus 10 jogos na Champions League, inclusive no esforço que foi mais defensivo do que qualquer outra coisa na volta das quartas contra o Man. City.

A equipe de Thomas Tuchel não tem os mesmos 100%, mas marcou em oito de suas 10 partidas pela Liga dos Campeões nesta temporada.

O Gigante da Baviera também carrega uma sequência com pelo menos um gol em seis jogos por todas as competições.

Palpite 1 - Bayern de Munique x Real Madrid - Sim para ambas as equipes marcarem: 1.53 na Betano.

Números de Harry Kane falam por si só

O centroavante inglês brilha em sua primeira temporada no Bayern e em meio a desfalques ofensivos, carrega peso ainda maior no comando de ataque diante do Real Madrid.

Kane possui uma média ligeiramente superior a um gol por partida entre Champions e Bundesliga nesta temporada, marcando 42 em 41 jogos.

Apenas na Champions League, o camisa 9 do Bayern briga pela artilharia da competição tendo sete gols, um a menos do que Kylian Mbappé.

Palpite 2 - Bayern de Munique x Real Madrid - Harry Kane marcar a qualquer momento: 2.05 na Betano.

Médias altas em ambos os lados

Produzindo bem ofensivamente, tanto Real Madrid quanto Bayern de Munique finalizam com boa frequência, embora este não tenha sido necessariamente o caso no último jogo do Real na Champions

A equipe de Carlo Ancelotti tem uma média de chutes por partida na Liga dos Campeões de 17.2.

Já o Bayern de Munique testa a meta adversária com média de 14.7 finalizações por aparição na principal competição de clubes do mundo.

Palpite 3 - Bayern de Munique x Real Madrid - 27 chutes ou mais: 1.75 na Betano.