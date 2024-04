Palpite Bayern x Arsenal - Champions League - 17/4/24

Em partida de volta das quartas de final da Champions, a equipe alemã do Bayern de Munique recebe os ingleses do Arsenal.

O duelo está marcado para acontecer no dia 17 de abril (quarta-feira), na Allianz Arena, em Munique. Confira a seguir as análises de nossos especialistas em apostas com os principais palpites para este compromisso.

Aposta Palpite Odd Time para classificar Bayern de Munique 1.75 na Betano Ambos marcam Sim/Não Sim 1.52 na Betano Jogador a marcar Harry Kane a qualquer momento 2.02 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

A última chance de título para o Bayern

Com o Campeonato Alemão já conquistado pelo Leverkusen e eliminado precocemente da DFB Pokal, o Bayern tem nesta Champions sua última chance de título na temporada.

Por atuar em casa, onde costuma ser forte, os bávaros esperam contar com o apoio de sua massiva torcida para ser guiado para as semifinais do torneio europeu.

Atuando como mandante, o time de Thomas Tuchel fez quatro jogos na competição, dos quais empatou uma vez e venceu em outras três oportunidades.

Palpite 1 - Bayern de Munique x Arsenal - Bayern se classifica: 1.75 na Betano.

Os jogos da Champions vêm sendo movimentados

Pelos jogos de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, os quatro jogos tiveram gols de ambos os lados. Ou seja: as oito equipes que estão no torneio marcaram.

Ainda, para reforçar este palpite, é importante observar que os dois times têm uma média alta de gols neste torneio. O Bayern marcou 17 em nove jogos, e o Arsenal marcou 19 no mesmo número de partidas.

Sendo assim, e considerando que vale vaga na próxima etapa do torneio, é viável acreditar em uma partida na qual ambos os times cheguem às redes.

Palpite 2 - Bayern de Munique x Arsenal - Sim para ambos marcam: 1.52 na Betano.

Kane é o artilheiro da Champions

Com o gol marcado na primeira partida das quartas de final, o inglês Harry Kane chegou a sete gols nesta edição da Liga dos Campeões e se isolou na artilharia do torneio.

Além disso, é importante destacar que o camisa 9 da equipe alemã é também o atleta com mais gols na Bundesliga. Nesta competição, o centroavante soma 32 gols em 28 jogos.

Ademais, por ser o cobrador de pênaltis da equipe do Bayern de Munique, as chances de Kane marcar a qualquer momento ficam ainda mais evidenciadas.

Palpite 3 - Bayern de Munique x Arsenal - Kane marca a qualquer momento: 2.02 na Betano.