Palpite: Bahia x Flamengo – Brasileirão Série A – 13/5/23

O nosso especialista em apostas deixa a sua opinião com três sugestões de apostas para o confronto deste sábado entre Bahia e Flamengo.

Chegando à sexta rodada do Brasileirão, Bahia e Flamengo fazem parte de um grupo de quatro times com seis pontos.

Vasco da Gama e Bragantino estão na mesma situação no Campeonato Brasileiro. O tricolor e o Mengão têm duas vitórias e três derrotas. Enquanto isso, o Vasco e o Braga somam uma vitória, três empates e uma derrota.

Dessa forma, Bahia e Flamengo chegam com desempenhos parecidos no torneio, mas o Mengão pode ter alguma vantagem no jogo deste sábado.

Veja também nossas dicas de código bônus bet365 e cupom KTO para novos jogadores.

Dicas de apostas Bahia x Flamengo

Veja opções de palpites para o jogo entre Bahia e Flamengo.

Vitória do Flamengo

2,15 na bet365

2,07 na Betano

2,15 na Sportingbet

Ambas as equipes marcam

1,75 na bet365

1,75 na Betano

1,75 na Sportingbet

Mais de 2,5 gols

1,95 na bet365

1,95 na Betano

1,87 na Sportingbet

As odds foram coletadas no momento da redação deste texto, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas em tempo real nas casas de apostas.

Sampaoli procura melhorar

Jorge Sampaoli não transformou o Flamengo num time regular e com resultados consistentes, pelo menos ainda não. Mas já se nota alguma evolução e a vitória competente contra o Goiás deu motivação ao elenco rubro-negro.

Um dos problemas do Mengão é a eficácia no ataque, com a lesão de Pedro atrapalhando neste ponto. Contra o Goiás o time criou oportunidades para gol, mas falhou muitas, acabando com a vitória por 2 a 0.

A qualidade do elenco do Flamengo é suficiente para garantir o favoritismo. Além disso, o trabalho de Sampaoli dá esperança à torcida.

Aposta 1 - Bahia x Flamengo – Flamengo vence: 2,15 na bet365, 2,07 na Betano e 2,15 na Sportingbet.

Times devem atacar

O Tricolor vai, naturalmente, tentar vencer no seu terreno, onde marca com regularidade. Mas, em geral, o Bahia também sofre gols em casa. Por isso, esperamos gols dos dois times.

Atacar não deve ser um problema para o Flamengo, mesmo sem Pedro, com um elenco de muita qualidade. Sampaoli sabe que precisa anotar mais e estará trabalhando nisso com os seus jogadores.

Aposta 2 - Bahia x Flamengo – Ambas as equipes marcam: 1,75 na bet365, 1,75 na Betano e 1,75 na Sportingbet.

Gols são uma necessidade

Nos últimos 10 jogos em casa, o Bahia registra seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O time permitiu gols a seu oponente em quatro dos últimos cinco jogos, pelo que não tem apresentado grande solidez defensiva. Por outro lado, seu ataque marca com regularidade, já que conseguiu concretizar em quatro dos últimos cinco jogos nesta competição.

Nas últimas 10 partidas disputadas fora em todas as competições, o Flamengo ganhou três, empatou um e perdeu seis. O seu ataque pontua com regularidade, já que marcou, pelo menos, um gol em cada um dos últimos cinco jogos para esta competição.

Aposta 3 - Bahia x Flamengo – Mais de 2,5 gols: 1,95 na bet365, 1,95 na Betano e 1,87 na Sportingbet.