Palpite Bahia x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 16/4/24

Em partida válida pela segunda rodada do Brasileirão 2024, a equipe do Bahia recebe o time do Fluminense.

O duelo está marcado para o dia 16 de abril (terça-feira), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Com isso, veja a seguir as dicas de apostas providenciadas por nosso time de editores.

Aposta Palpite Odd Resultado Empate 3.35 na Betano Gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.05 na Betano Tempo com mais gols Segundo tempo 2.00 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano.

Times vivenciam um momento de incertezas

O Bahia foi finalista do Campeonato Baiano, mas não conseguiu assegurar o título. Embora a equipe venha bem na Copa do Nordeste, a perda do título estadual e a estreia com derrota no Brasileirão preocupa seus torcedores.

Do lado do Fluminense, algo similar. O Tricolor das Laranjeiras foi campeão da Recopa Sul-Americana, mas seu desempenho aquém no Campeonato Carioca vem gerando críticas ao sistema de Fernando Diniz.

Sendo assim, com as duas equipes apresentando certa similaridade em suas temporadas, o empate parece ser o resultado mais plausível para este confronto.

Palpite 1 - Bahia x Fluminense - Empate: 3.35 na Betano.

É esperado um jogo de muitos gols

Devido ao Bahia ter iniciado a competição com derrota, o fato de atuar agora em casa, faz com que a equipe sinta-se na obrigação de correr em busca de uma vitória.

Do outro lado, o mesmo. O Fluminense, quando recebeu o Bragantino na primeira rodada, ficou apenas em um empate por 2 a 2. Sendo assim, almejam o primeiro triunfo na liga.

Ademais, é importante notar que nos jogos de ambos na primeira rodada, o número total de gols superou os 2,5. Outro dado interessante é que a média de gols da rodada inicial do Brasileirão ficou estabelecida em 2,7.

Palpite 2 - Bahia x Fluminense - Mais de 2,5 gols: 2.05 na Betano.

O segundo tempo pode ser decisivo

No jogo entre Fluminense e Bragantino, quatro gols foram anotados na partida. Desses, três tentos foram realizados na segunda etapa da partida.

Já no confronto de estreia do Bahia, contra o Internacional, o Tricolor de Aço foi derrotado por 2 a 1. Neste jogo todos os três gols marcados ocorreram no segundo tempo.

Dessa forma, analisando os embates recentes das equipes e o fato de que ambos querem sair com um triunfo, a etapa conclusiva deve ser novamente a parte do jogo com mais gols.

Palpite 3 - Bahia x Fluminense - Segundo tempo com mais gols: 2.00 na Betano.